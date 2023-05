SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Willian, hoje no Fulham, afirmou que nunca mais retorna ao futebol brasileiro após a passagem frustrante pelo Corinthians.

"Eu não quero voltar para o Brasil, nunca mais. Eu já tinha esse pensamento desde antes do Corinthians. Acabou acontecendo uma situação de voltar para o clube onde eu comecei porque eu quis e o Corinthians também, mas eu já pensava em continuar até o fim na Europa. E agora eu pretendo encerrar aqui fora, seja na Europa, nos Estados Unidos ou outro lugar. Se puder ser na Inglaterra, seria perfeito. Pretendo jogar mais quatro ou cinco anos. Mas a gente nunca sabe porque o futebol muda bastante", disse Willian em entrevista à Premier League Brasil.

Críticas em retorno ao futebol brasileiro e ameaças à família: "É um assunto complicado porque quando você critica o jogador na bola, você fala que ele não foi bem, isso acontece. Jogador não é uma máquina, também vai ter os dias bons e ruins. Só que às vezes os torcedores não aceitam os dias ruins. O que eu vejo no Brasil é uma pressão às vezes desumana, que leva para a base da violência, ameaça à família, aos filhos, quando toca nessa parte, para mim, já muda. Tenho que preservar a minha família, é meu bem mais precioso".

Gratidão ao Corinthians: "Tenho um respeito muito grande pelo Corinthians, é o clube onde fui revelado e criado. Mas não construí minha carreira profissional no Corinthians, então não posso dizer que tenho algum tipo de vínculo, não sei se essa é a palavra, mas algum tipo de história no Corinthians como profissional. Sou grato pelo clube, vivi minha base lá, mas saí muito novo. Minha volta em 2021 foi em forma de gratidão. Sei que alguns torcedores não entenderam a minha saída, falaram que eu estava com frescura. Aí também eles só entendem o que quiserem, não tenho como agradar a todos. É um clube gigante com uma torcida muito grande, e o que passei foi com a minoria. Mas, ao mesmo tempo, foi uma minoria que causou um impacto emocional grande para a minha família e pessoas próximas a mim. O que fica é o respeito pela entidade que é o Corinthians".

RETORNO AO FUTEBOL INGLÊS APÓS SAÍDA DO CORINTHIANS

Após rescindir com o Corinthians, Willian assinou contrato de uma temporada com o Fulham. A passagem do jogador pelo Brasil foi muito ruim: em 36 jogos pelo Corinthians, ele marcou um gol e deu quatro assistências.

O Fulham é uma equipe que vive entre a primeira e a segunda divisão do futebol inglês, mas nessa temporada o cenário é diferente. A equipe treinada pelo português Marco Silva ocupa a 10ª posição, com 45 pontos, e já está garantida na elite na próxima época.

Números de Willian melhoraram na Inglaterra. Ele atuou em 26 partidas pelo Fulham, marcou três gols e deu três assistências.

O jogador não descarta renovar com a equipe: "O momento é de esperar a temporada acabar para saber se vou renovar. Eu gosto muito daqui. Continuar morando em Londres e jogando na Premier League, que acho o melhor campeonato do mundo, seria perfeito para mim e para a minha família. Agora precisamos esperar acabar o campeonato e ver qual será a melhor decisão", disse.

"Eu estou à disposição. Vamos ver, vamos conversar e ver qual vai ser a melhor solução tanto para mim quanto para o clube também", acrescentou.