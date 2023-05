SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen foi o mais rápido no treino livre deste sábado (6) para o GP de Miami de Fórmula 1.

O holandês da Red Bull fez a volta mais rápida, com 1m27s535. Esse também foi o melhor tempo do fim de semana. O segundo mais rápido do treino foi Charles Leclerc, da Ferrari. Sergio Perez, da Red Bull, foi o terceiro.

Esse foi o último treino antes da classificação, que acontece ainda neste sábado às 17h (de Brasília). Nesta sexta-feira (5), os carros da Mercedes tinham sido os melhores do treino, mas neste sábado não conseguiram repetir o mesmo desempenho.

As arquibancadas do circuito estiveram mais vazias do que o esperado. Foram muitos acentos não ocupados, o que pode ser um reflexo dos altos preços praticados na primeira das três corridas previstas para os EUA nesta temporada.

O GP DE MIAMI

A quinta etapa da temporada está marcada para este domingo (7), às 16h30 (de Brasília).