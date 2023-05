SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Rodrygo marcou os dois gols que deram ao Real Madrid o título da Copa do Rei, neste sábado (6), na vitória por 2 a 1 diante do Osasuna, no estádio La Cartuja de Sevilla, na Espanha. Esse é o 20º título da história do clube na competição.

A última vez que a equipe havia levantado a taça havia sido em 2014. O Barcelona ficou em 2º lugar naquele ano.

O Real é o terceiro clube com mais títulos do torneio. O time fica atrás do Barcelona (31) e Athletic Bilbao (23).

O Real Madrid se impôs desde o começo. O time controlou as ações e foi mais perigoso durante toda a primeira etapa, mas perdeu muitas chances. Ao abrir o placar, a equipe manteve ofensiva e tomou alguns sustos.

O Osasuna teve dificuldade para furar o bloqueio adversário. A equipe apresentou pouca intensidade na subida ao ataque devido ao esquema montado no 4-2-3-1. O time até finalizou mais no primeiro tempo e tentou ir para a segunda etapa com o placar igualado, mas faltou categoria.

Aos 41' da primeira etapa David García discute com Vini Jr e esfrega a mão na cabeça do brasileiro em provocação. O brasileiro não gostou nada e reclamou com o árbitro que apenas advertiu verbalmente.

A segunda etapa do jogo teve os dois times buscando o ataque. Enquanto os merengues buscavam ampliar, os donos da casa tentaram a todo custo deixar o deles e conseguiram, mas não demorou muito para o Real passar à frente do placar novamente.