SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (6), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, em erro de Fábio, abriu o placar para o Vasco aos 56 segundos de jogo. Lima, no segundo tempo, deixou tudo igual para o Fluminense.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e dorme na quarta colocação. Por sua vez, o Vasco foi aos cinco e fecha o sábado no oitavo lugar.

A partida contou com amplo domínio da equipe treinada por Fernando Diniz, que chegou a acertar o travessão nos minutos finais.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, às 21h30 (de Brasília). Na quinta-feira (11), o Vasco vai até Curitiba encarar o Coritiba, às 19h. Os dois jogos valem pela quinta rodada do Brasileirão.

O Vasco começou o jogo pressionando a saída de bola do Fluminense, e o resultado foi quase que imediato. Após o gol na falha de Fábio, no entanto, o Cruz-Maltino abaixou suas linhas.

Atrás no placar, o Fluminense assumiu o controle da partida no primeiro tempo, mas o domínio na posse de bola não significou muitas chances claras de gol.

Retraído no seu campo defensivo, o Vasco tentou contra-atacar em velocidade, aproveitando a velocidade dos seus homens do ataque e teve chance de aumentar o placar antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Diniz tirou Felipe Melo e colocou John Kennedy, deixando o Fluminense ainda mais ofensivo. O empate veio justamente na pressão inicial do Tricolor.

O gol logo no começo da etapa final deu fôlego ao Fluminense e retraiu ainda mais o Vasco. Léo Jardim foi essencial para que o Cruz-Maltino segurasse o empate. Os contra-ataques, por sua vez, foram raros.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 VASCO

Data: 06/05/2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: André, Felipe Melo, John Kennedy (FLU), Léo Jardim, Figueiredo, Eguinaldo (VAS)

Gols: Pedro Raul, do Vasco a 1 minuto do primeiro tempo; e Lima, do Fluminense, aos 9 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Felipe Melo (John Kennedy), Nino e Marcelo (Lelê); Alexsander, André e Ganso; Arias, Lima (Thiago Santos) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair (Marlon Gomes) e Andrey Santos (Galarza); Gabriel Pec (Figueiredo), Alex Teixeira (Rwan) e Pedro Raul (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri