SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho no mercado, o Real Madrid estuda a contratação do atacante francês Moussa Diaby para suprir a ausência recorrente de Eden Hazard. A informação é do jornal espanhol Marca.

O QUE ACONTECEU

O Real Madrid quer ter mais opções para o ataque na próxima temporada. Apesar do alto rendimento do trio titular, composto por Benzema, Rodrygo e Vinícius Júnior, o clube entende que precisa de boas peças entre os reservas.

Moussa Diaby, atacante de 23 anos, atualmente no Bayer Leverkusen, é visto com bons olhos por Florentino Pérez. O jovem atleta da França é tido como uma das promessas do futebol.

Após ter participado da campanha finalista da França na Copa de 2022, Diaby voltou em alta para o clube alemão. Ele soma 14 gols e 11 assistências em 43 partidas na temporada.

Seu valor está estipulado em 50 milhões de euros (R$ 277 milhões), sendo o grande investimento do Real Madrid ao lado do possível acerto com Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Todavia, o clube não deve fazer mais nenhum outro negócio de alto valor na sequência.

FALTA DE CONFIANÇA EM HAZARD

O principal motivo para a contratação de Diaby é a baixa participação de Eden Hazard nos últimos meses, que deve culminar até mesmo em sua saída do clube. Embora tenha mais um ano de contrato, o meia-atacante deve ser incluído na lista de negociáveis, ainda segundo o Marca.

A princípio, Hazard veio para ser titular do Real e, no pior dos casos, um reserva confiável, mas não foi o que aconteceu. Atualmente, os merengues confiam mais em Marco Asensio e Dani Ceballos nesse esquema de revezamento.

