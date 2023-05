SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno comemorou a vitória do Cruzeiro sobre o Santos e a liderança provisória no Campeonato Brasileiro.

Ronaldo usou as redes sociais para celebrar o triunfo cruzeirense. A equipe de Pepa venceu o Santos por 2 a 1 neste sábado (6), em partida válida pela quarta rodada do Brasileiro.

O mandatário da SAF do Cruzeiro disse que está "trabalhando muito" para seguir evoluindo na temporada. Com a vitória, o time mineiro chegou aos 9 pontos e assumiu, momentaneamente, o primeiro lugar do campeonato.

O dirigente acompanhou a partida na Arena Independência ao lado de Pedro Lourenço, um dos investidores na SAF do clube.