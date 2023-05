SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 150 torcedores foram detidos por entoar cânticos antissemitas antes do jogo entre Ajax e AZ Alkmaar pelo Campeonato Holandês.

Alguns torcedores foram detidos pela polícia holandesa em uma estação de metrô próxima ao Estádio Johan Cruijff, em Amsterdam, onde joga o Ajax. A informação é do Rádio AT5.

Foram identificados torcedores -muito provavelmente do AZ- disparando gritos ofensivos, com teor antissemita, devido à proximidade do Ajax com a comunidade judaica da cidade. O clube é alvo constante de rivais pela ligação com o judaísmo.

"Os torcedores foram solicitados várias vezes a parar de cantar", acrescentou a polícia, antes das prisões.

Dentro de campo, Ajax e AZ empataram em 0 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Holandês. Os dois clubes ocupam uma posição similar na tabela: O Ajax está em 3º, com 63 pontos, e o AZ em 4º, com 61.