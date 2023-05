SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O oposto Wallace afirmou que está arrependido do post sobre tiro em Lula após ser suspenso do vôlei por cinco anos pelo Cecob (Conselho de ética do Comitê Olímpico do Brasil).

O QUE ELE DISSE

Arrependimento: "Obviamente eu me arrependo. Ter noção o que é passar todo esse tempo fora das quadras, mas me arrependo por ter repostado, eu poderia ter evitado", disse o atleta em entrevista ao Esporte Espetacular.

Punição desproporcional: "Cinco anos é muita coisa. Vou fazer 36 neste ano. Se realmente se concretizar isso daí, teoricamente acabou [a carreira] para mim, mas espero que isso mude, que isso se reverta de alguma forma. Que seja uma punição razoável. Saiba que você está abrindo um precedente. Eu tomei 17 jogos, e hoje a punição máxima no vôlei acho que são 12. Agora aumentaram para cinco anos. A punição máxima para doping são dois anos, três, quatro, não sei. É bem desproporcional", acrescentou.

ENTENDA O CASO

No Instagram, Wallace abriu uma caixa de perguntas e viu um fã perguntar se ele daria um tiro no rosto do presidente Lula (PT). Ele criou uma enquete para que os próprios seguidores respondessem.

O Cecob entendeu que ele feriu o código de ética da entidade ao fazer uma incitação à violência. O atleta foi suspenso, inicialmente, por 90 dias a partir de fevereiro.

O oposto conseguiu uma liminar para atuar na final da Superliga, que ocorreu no último domingo. A permissão foi concedida pelo STJDV (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei).

Diante disto, o Cecob determinou o aumento da suspensão, que saiu dos 90 dias para cinco anos. A defesa de Wallace deve recorrer ao CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem).