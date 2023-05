SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 0 neste domingo (7), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Luciano e Pablo Maia, um em cada tempo.

O duelo foi equilibrado e de poucas chances no Morumbi. O São Paulo aproveitou as oportunidades criadas e manteve a invencibilidade nos cinco jogos sob o comando de Dorival Júnior.

O primeiro gol foi de Luciano, que perdeu o pênalti em defesa de Keiller, mas marcou no rebote. O atacante virou a cara antes de empurrar para o gol.

O placar foi fechado em um golaço de Pablo Maia. O volante recebeu de Calleri, driblou e bateu de fora da área no ângulo. Uma pintura.

O São Paulo vai ao quarto lugar, com sete pontos, e enfrentará o Fortaleza, no Castelão, na quinta rodada. O Inter, sétimo também com sete pontos, voltará a campo para receber o Athletico no Beira-Rio.

JOGO

O primeiro tempo no Morumbi foi de muito equilíbrio e poucas chances. O São Paulo tentou se impor em casa, mas teve dificuldade contra um Inter bem organizado e também disposto a ficar com a posse de bola.

A sorte do Tricolor é que a etapa inicial foi marcada por muitos passes de jogadores técnicos, como Alan Patrick e Mauricio. Mais ligado, o São Paulo insistiu, encontrou o pênalti no esforço de Marcos Paulo e toque na mão de Igor Gomes e viu Luciano marcar. O atacante não vive boa fase, mas mantém a autoconfiança e virou a cara no rebote do goleiro Keiller.

O cenário foi mantido no segundo tempo, com rendimento ainda pior do Inter. O Colorado tentou reagir, mas esbarrou numa tarde de zero criatividade. O São Paulo, aparentemente mais confiante com Dorival, se manteve firme na proposta de jogo e conseguiu a vitória com um golaço. A escolha de Dorival foi por Alisson e Marcos Paulo pelos lados, com Nestor na armação atrás de Luciano. Calleri, recuperado de dengue, entrou no segundo tempo.

No segundo gol, Pablo Maia recebeu de Calleri e acertou um chute de rara felicidade de fora da área e no ângulo de Keiller. Com 2 a 0 no placar, o São Paulo levou dois sustos, um com Mercado e outro com Pedro Henrique, e teve uma chance inacreditável de ampliar com Wellington Rato. No fim das contas, três pontos para o Tricolor em um público de mais de 46 mil pessoas no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 INTERNACIONAL

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 7 de maio de 2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Bruno Boschilia e Henrique Neu Ribeiro

Público e renda: 46.093/R$ 2.274.810,00

Cartões amarelos: Rafinha e Gabi (São Paulo) e Mauricio, Mercado, Rodrigo Moledo e Lucca (Inter)

GOLS: São Paulo: Luciano, aos 32 minutos do primeiro tempo; e Pablo Maia, aos 24 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabi (Luan), Pablo Maia e Nestor (Jhegson Méndez); Alisson (Wellington Rato), Marcos Paulo (Calleri) e Luciano (Michel Araújo). Técnico: Dorival Júnior

INTERNACIONAL

Keiller, Igor Gomes (Bustos), Vitão (Rodrigo Moledo), Mercado e Renê; Gustavo Campanharo (Baralhas), De Pena, Alan Patrick e Mauricio (Pedro Henrique); Wanderson e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.