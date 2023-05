SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Goiás na noite deste domingo (7), por 5 a 0, na Serrinha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu marcaram os gols da partida em Goiânia. Foi o primeiro gol do jogador Dudu no ano.

O Palmeiras controlou o jogo mesmo jogando fora de casa e ainda contou com a expulsão de Lucas Halter para ter um jogador a mais.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 10 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Goiás segue com três, na 18ª colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando recebe o Grêmio, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 20h, o Goiás visita o Flamengo, no Maracanã. Ambos os jogos valem pela quinta rodada do Brasileirão.

O Palmeiras ditou o ritmo do primeiro tempo. Nos minutos iniciais, o Verdão controlou a bola e buscou esfriar o clima na Serrinha. O gol que abriu o placar veio, mais uma vez, na bola parada.

Após ficar atrás no placar, o Goiás ensaiou uma pressão e chegou a acuar um pouco o adversário. Mesmo assim, nenhuma jogada fez com que Weverton tivesse que trabalhar.

O ímpeto do Goiás novamente foi freado pelo Palmeiras. Apesar de não criar grandes chances, o time paulista teve o controle da bola e se sobressaiu ainda mais depois da expulsão de Lucas Halter.

No começo da etapa final, o Palmeiras foi bastante agudo e conseguiu seu segundo gol. Com a vantagem maior, a equipe paulista ficou mais confortável na partida.

Mesmo sem forçar muito, o time comandado por Abel Ferreira ainda conseguiu completar a goleada se aproveitando de erros da defesa adversária.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 5 PALMEIRAS

Data: 07/05/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Serrinha, em Goiânia-GO

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Bruno Melo, Diego (GOI), Mayke, Raphael Veiga, Zé Rafael, Piquerez, Gustavo Gómez, Endrick (PAL)

Cartão vermelho: Lucas Halter (GOI)

Gols: Artur (9'/1°T), Sidimar (contra, 2'/2°T), Raphael Veiga (32'/2°T), Endrick (34'/2°T), Dudu (46'/2°T)

GOIÁS

Marcelo Rangel; Guilherme (Sidimar), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Alesson), Morelli, Diego e Palacios (Dodô); Vinícius (Diego Gonçalves) e Matheus Peixoto (Apodi). Técnico: Emerson Ávila

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Dudu, Artur e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira