PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Fundado em 1976, o Stevenage nunca teve grandes feitos em sua história, mas vive uma expectativa imensa sobre o futuro. A trajetória do clube, que conseguiu acesso à terceira divisão inglesa, mudou quando a rede de fast food Burger King cruzou seu caminho. O patrocínio de sucesso abriu portas para outro e impactou diretamente no que está por vir.

O QUE ACONTECEU

Em junho de 2019, o Burger King fechou contrato para patrocinar o Stevenage colocando seu logo na camisa do clube. Foi aí que tudo começou.

Como principal ação de marketing, a lanchonete lançou o 'Stevenage Challenge' que tinha como plataforma o jogo 'Fifa 20', da EA Sports.

A ação aconteceu em 16 países e consistia em incentivar os jogadores de Fifa a colocarem os melhores jogadores do mundo com a camisa do Stevenage e premiar com lanches de graça quem marcasse os gols mais bonitos e postasse nas redes sociais.

A ação foi um sucesso absoluto, tornando o Stevenage o time mais utilizado no game, com 1,6 bilhão de impressões nas redes sociais e 2,5 milhões de dólares em mídia gratuita, segundo números do site oficial do clube.

O clube teve um aumento de 300% na venda de camisas, batendo recorde de comercialização de sua história.

Em 2020, mais uma ativação de marketing gerou engajamento absoluto. O Burger King mudou seu logotipo para Burger Queen em favor do time feminino do Stevenage.

O TEMPO PASSOU, MAS O IMPACTO SEGUIU

Com duração de dois anos, a parceria acabou em maio de 2021. Mas o impacto na história do pequeno clube do condado de Hertfordshire já estava feito.

A penetração que o Stevenage ganhou no público gamer foi argumento do patrocínio que veio em seguida: a Amazon Prime Gaming.

A plataforma de jogos entendeu que o time tinha atingido e cativado uma série de jogadores pelo mundo que seriam o alvo de suas ações futuras.

Impulsionado pelo patrocínio, o Stevenage conseguiu reforçar sua equipe e estrutura, conquistando o acesso para League One, da qual participou pela última vez na temporada 2013/2014.

"Quando assinamos o contrato nós sabíamos que seria grande para o clube, mas não esperávamos o nível de impacto no mundo inteiro. Mudar o clube de pequeno para o maior fenômeno online, por tudo que envolve, nos transformou em um clube atrativo para o mercado", afirmou Alex Turnbridge, CEO do Stevenage, em 2021.