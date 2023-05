SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi voltou a treinar no PSG após ser suspenso pelo clube.

O PSG anunciou em suas redes sociais o retorno de Messi aos treinos. O astro argentino estava suspenso por viajar à Arábia Saudita sem autorização do clube, após a derrota por 3 a 1 contra o Lorient, pelo Campeonato Francês, há duas semanas.

"Lionel Messi de volta aos treinos na manhã desta segunda-feira", informou a equipe.

VIAGEM INCOMODOU O PSG

De acordo com o L'Équipe, Messi incomodou o PSG com a viagem. A renovação do craque com o clube está cada vez mais distante, e episódios como esse afetam ainda mais a relação entre as partes.

O argentino teria agendado a viagem antes do treino de ontem ser marcado. Em princípio os jogadores do PSG teriam dois dias de folga com uma vitória contra o Lorient, mas, com a derrota, o técnico Galtier mudou de ideia.

Quando Galtier decidiu que o PSG treinaria ontem, Messi já estava no Oriente Médio.

Messi já tinha cancelado a viagem para a Arábia Saudita duas vezes. O jogador é embaixador do turismo no país e a viagem, portanto, seria uma obrigação contratual do atacante de 35 anos.