SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho cobrou reforços da direção do Grêmio após o empate por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"É preciso trazer dois ou três jogadores de velocidade pelo lado. Entendo a parte financeira do clube, mas o torcedor merece que briguemos. E, para brigar, você precisa gastar. Se gasta, briga. Se não gastar, vou entender, mas não exijam que o Grêmio seja campeão do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Eu não vou iludir ninguém", disse o técnico.

O QUE MAIS ELE DISSE?

Adversário foi melhor. "Um gosto bem amargo. Poderíamos ter perdido, que era o que merecíamos. O adversário foi melhor em todos os sentidos. Tivemos poucos momentos bons, mas em uma falha coletiva, cedemos o empate. Futebol é bola na rede".

Erro infantil. "Fizemos três, mas em um erro coletivo, tomamos o empate. Estávamos à frente até o fim do jogo. Não que merecíamos. Por um erro infantil, deixamos de ganhar mais dois pontos".

ERRO CUSTA DOIS PONTOS

Diogo Barbosa foi apontado como principal vilão do Grêmio por perder a bola que resultou no gol de empate do Bragantino, no fim do segundo tempo.

Com o empate, o Grêmio terminou a rodada na sétima colocação da tabela do Brasileirão, com sete pontos.

O time de Renato Portaluppi volta a campo na quarta-feira (10) para visitar o vice-líder Palmeiras.