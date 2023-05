PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - A cerimônia do Prêmio Laureus 2023 foi mais uma celebração para Lionel Messi e a seleção da Argentina. Ambos foram consagrados como o troféu, o mais famoso dos esportes.

Lionel Messi conquistou o Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano. Ele superou Kylian Mbappé, Rafael Nadal, Stephen Curry, Mondo Duplantis e Max Verstappen.

O prêmio foi o segundo conquistado por Messi. Em 2020, ele dividiu o primeiro lugar da mesma categoria com o piloto inglês Lewis Hamilton.

A presença de Messi na cerimônia de premiação foi dúvida até horas antes do evento. Na semana passada, o argentino foi suspenso pelo PSG, devido a uma viagem sem autorização para a Arábia Saudita.

A seleção da Argentina, campeã do mundo no Qatar em dezembro de 2022, levou o prêmio de melhor equipe. Ela superou a seleção inglesa de futebol feminino, seleção francesa de rúgbi masculino, o Golden State Warriors (NBA), o Real Madrid e a Red Bull (F1).

"Esta é a primeira vez que sou o único vencedor do Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano e, depois de um ano em que finalmente ganhamos outro prêmio que perseguíamos há muito tempo, a Copa do Mundo, é uma honra poder segurar esta estatueta Laureus", comemorou Messi.

CHINESA DERROTA RAYSSA

A skatista Rayssa Leal, de 15 anos, era apontada como favorita para conquistar o prêmio de Melhor Atleta nos Esportes de Ação, mas a estatueta ficou com a esquiadora chinesa Eileen Gu.

Gu conquistou três medalhas de ouro no esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim.

Indicada pela segunda vez, a maranhense buscava a primeira conquista de uma atleta brasileira no Laureus.

Com o resultado, o Brasil chega a sete anos sem um atleta ou equipe premiados.

O mais recente representante do país a ficar com a estatueta foi o nadador paralímpico Daniel Dias, em 2016.

*

LISTA DE VENCEDORES DO PRÊMIO LAUREUS 2023:

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano: Lionel Messi

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Mulher do Ano: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Prêmio Laureus de Equipe do Ano: Seleção masculina de futebol da Argentina

Prêmio Laureus de Revelação do Ano: Carlos Alcaraz

Prêmio Laureus de Retorno do Ano: Christian Eriksen

Prêmio Laureus de Melhor Paratleta do Ano: Catherine Debrunner

Prêmio Laureus de Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano: Eileen Gu

Prêmio Laureus Esporte para o Bem: TeamUp