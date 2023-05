SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Lee, que morreu na noite desta segunda-feira (8) aos 75 anos, fez em 1982 um show histórico em que jogadores da Democracia Corintiana foram convidados a subir no palco.

Casagrande, Sócrates e Wladimir foram convidados por Rita Lee a comparecer ao show em novembro de 1982, ano em que teve início o movimento da Democracia Corintiana.

A cantora chamou os três jogadores, que subiram no palco e participaram de um pedaço do concerto, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Roqueiro assumido, Casagrande acabou dando uma camisa à cantora, que era corintiana.

Rita Lee vestiu a camisa e os quatro fizeram a festa no palco do Ginásio do Ibirapuera, inclusive com eles cantando pedaços das músicas.

RITA LEE VIROU CONSULESA CULTURAL DO INTER

Em 2008, Rita Lee foi homenageada pelo Inter e recebeu o título de consulesa cultural do clube gaúcho.

Ela sempre declarou sua simpatia pelo time e se tornou a primeira mulher a integrar o projeto.

Naquele mês, foram homenageados 12 músicos que haviam gravado músicas relacionadas ao time ou se apresentavam vestindo a camisa colorada, entre eles Rita Lee.

MORTE DE RITA LEE

A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram e também na página de seu marido, Roberto de Carvalho.

No comunicado oficial, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou".

O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.