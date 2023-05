SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça Espanhola decidiu nesta terça-feira (9) que Daniel Alves permanecerá preso enquanto investigado por estupro.

Os juízes que cuidam do caso analisaram e negaram o novo recurso apresentado pela defesa do brasileiro, que reafirmava vínculos com a Espanha para descartar risco de fuga.

A decisão seguiu a opinião do Ministério Público, que já havia se manifestado de forma contrária à soltura do jogador.

O advogado Cristóbal Martell, que defende o atleta, anexou capturas de imagem dos vídeos da discoteca ao documento, alegando que as imagens seriam favoráveis ao brasileiro.

Daniel Alves deve permanecer preso até o fim da investigação. Ainda assim, a defesa pode apresentar novos recursos pedindo a liberdade do jogador.

A ex-mulher do brasileiro, Dinorah Santana, se mudou para Barcelona com os filhos de Daniel Alves. Fontes jurídicas ouvidas pelo UOL relacionam a mudança à estratégia de demonstrar vínculos do brasileiro com a cidade.

A data do julgamento ainda não foi marcada. Daniel Alves está preso provisoriamente desde 20 de janeiro.

A assessoria de imprensa do atleta confirmou a informação e disse que os advogados de defesa se reunirão nesta quarta(10) para os próximos passos.