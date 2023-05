SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os clubes brasileiros começaram a prestar homenagem à cantora Rita Lee nas redes sociais depois da notícia de sua morte.

Inter e Corinthians foram os primeiros clubes a postarem no Twitter. A cantora era corintiana, fez um show histórico com jogadores da Democracia e recebeu o título de consulesa cultural do clube gaúcho.

"Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana", postou o time alvinegro.

"Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional", escreveu o Inter.

Flamengo, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Palmeira, Atlético-MG e América-MG também prestaram homenagens à cantora.