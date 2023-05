BRUNO BRAZ, IGOR SIQUEIRA E ALEXANDRE ARAÚJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A batalha pelo Maracanã está longe de ter uma trégua, mas ao menos o Vasco decidiu dar um passo à frente na direção de um diálogo com o Flamengo, permissionário do estádio, situação totalmente contrária a que vive com o Fluminense, o interveniente anuente no TPU (Termo de Permissão de Uso) que foi renovado automaticamente pela sétima vez pelo Governo do Rio de Janeiro.

O Vasco anunciou um acordo com o Flamengo para que os dois clássicos entre as equipes neste Campeonato Brasileiro aconteçam no Maracanã com renda e público divididos, permitindo que os setores Leste e Oeste sejam mistos.

O Cruz-maltino, como contrapartida, aceitou não tentar mandar o jogo contra o Santos, no próximo dia 14, no Maracanã, algo que havia anunciado que faria anteriormente. Deste modo, o jogo diante do clube paulista será em São Januário e os ingressos já estão sendo vendidos.

O acordo foi anunciado minutos antes da partida contra o Fluminense, que foi marcada por reclamações dos vascaínos em relação à decisão do Tricolor de colocar o clássico sem setores mistos e com apenas 10% da carga de ingressos destinada à torcida cruz-maltina.

O UOL apurou que a decisão de buscar um acordo com o Flamengo partiu do Vasco, através do CEO da SAF, Luiz Mello.

Mello, recentemente, classificou como "boa" sua relação com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

O mesmo, porém, não pode-se dizer do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Mello e o dirigente tricolor trocaram farpas no Sportv após o Vasco conseguir na Justiça o direito de mandar seu jogo contra o Palmeiras no Maracanã.

Apesar da melhora no diálogo com o Flamengo, o Vasco não abriu mão de acionar a Justiça ontem solicitando que seja confirmada a tutela antecipada concedida na ocasião do jogo com o Palmeiras, ressaltando também que o Rubro-Negro arque com os custos do processo.

O Vasco tem o interesse em administrar o Maracanã e fechou um consórcio com as empresas WTorre e Legends. Flamengo e Fluminense não aceitaram uma administração compartilhada com o Cruz-maltino e têm a gestão provisória enquanto a licitação não é anunciada.

**VASCO E FLUMINENSE NA LIBRA**

Vasco e Flamengo têm caminhado juntos nas discussões sobre a formação de uma liga no futebol brasileiro. Os dois clubes integram a Libra, bloco que conta ainda com Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

Já o Fluminense está do outro lado na discussão e integra o Forte Futebol, formado com ABC, Athletico, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário-PR, Sport, Vila Nova e Tombense.

Em sua última entrevista coletiva, concedida mês passado, Luiz Mello comentou sobre a situação:

"O Vasco, hoje, está na Libra e dentro dela está propondo mudanças. Desde a primeira proposta do grupo já aconteceram alterações. Entendemos que existe espaço para que essa convergência seja a melhor possível. Esperamos que em breve as diferenças entre Libra e LFF diminuam, como vem acontecendo".