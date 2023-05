Os brasileiros Wanderson “Shuga” Oliveira e o baiano Wanderley “Holyfield” Pereira avançaram hoje (9) às quartas de final do Mundial de Boxe, em Tashkent (Uzbequistão), e se juntaram a Keno Marley (92 kg) que já se classificara na segunda (8). Os três voltam a competir a partir das 7h45 (horário de Brasília) desta quarta (10) e, em caso de vitória, já asseguram de antemão a medalha de bronze. No boxe não há disputa de terceiro lugar: quem perde na semifinal sobe ao pódio em terceiro lugar. As lutas têm transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

FALTA UMA PRO PÓDIO! ???????? https://t.co/wF3sU7yfZZ — Conf. Bras. de Boxe (@cbboxe) May 9, 2023

O primeiro triunfo de hoje (9) nas oitavas foi do carioca Wanderson Oiveira, na categoria dos 71 quilos. Ele travou um embate duríssimo contra o bielorrusso Aliaksandr Radzionau. No final, o brasileiro levou a melhor na decisão do júri técnico por 4 a 3. Na estreia no sábado (6), Shuga derrotou Nuradin Rustambek-Uulu (Quirguistão) por decisão dividida. Nesta quarta (10) Suga medirá forças com o georgiano Ekserkhan Madiev.

A segunda classificação do dia foi do baiano Wanderley Pereira, que sobrou diante do cazaque Nurkanat Raiys, vencendo por decisão unânime. Nas quartas, ele enfrentará o australiano Callum Peters.

É QUAAAAAAAARTAS DE FINAL! ????????????



Wanderley Pereira (75kg) avança de fase no Mundial de Boxe, em Tashkent ????????



Grande vitória sobre Nurkanat Raiys ???????? por decisão unânime.



O sonho da medalha está bem próximo! ???? pic.twitter.com/wZ35ah5HLL — Time Brasil (@timebrasil) May 9, 2023

Quem também lutará nesta quarta (10) será o baiano Keno Marley, de 21 anos, prata no Mundial de 2021 quando disputava na categoria dos 86 kg. O peso-pesado brasileiro avançou na terça (8) após superar por decisão unânime o sírio Alaa Ghoussoun nas oitavas dos 92 kg. O adversário nas quartas será o russo Muslim Gadzhimagomedov.

. @keno_marley1 vence outra e vai às quartas de final em Tashkenthttps://t.co/0aOtrnVMIa pic.twitter.com/I4Hs1AEirf — Conf. Bras. de Boxe (@cbboxe) May 8, 2023

De olho em Paris 2024

A pontuação no Mundial, tradicionalmente, era decisiva na corrida por uma vaga olímpica. No entanto, a Associação Internacional de Boxe (IBA), organizadora da competição, está suspensa pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o que a impede de definir os critérios de classificação para os Jogos de Paris 2024.

De acordo com a CBboxe, a classificação para Paris 2024 ocorrerá este ano nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), de 20 de outubro a 5 de novembro.

