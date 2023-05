RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Série D do Campeonato Brasileiro teve início no fim de semana passado "às escuras", sem nenhum jogo televisionado.

A CBF possuía um contrato para a transmissão da competição até o mês passado, mas empresa desistiu. A entidade ainda não conseguiu encontrar um novo detentor. O vínculo com a InSports TV valia até 2025.

A CBF também proibiu os clubes de transmitirem seus jogos através de suas TVs próprias.

As únicas formas de se acompanhar a rodada de abertura da Série D foram através do rádio e dos tempos reais feitos por sites que realizaram a cobertura das partidas.

A CBF tem dito aos clubes que uma nova detentora será anunciada nos próximos dias e passará a transmitir as partidas a partir da terceira rodada, que se inicia em 20 de maio.

A entidade máxima do futebol brasileiro chegou a negociar com a DAZN, mas a reportagem consultou a empresa nesta quarta-feira (9), que negou estar mantendo conversas sobre os direitos de transmissão da Série D no momento.

CLUBES CEDERAM DIREITOS EM TROCA DE BENEFÍCIOS

Desde o ano passado, os clubes da Série D cederam seus direitos de transmissão para a CBF em troca de benefícios, tais como cotas pagas a cada fase e custos de viagens e partidas. Em contrapartida, coube a entidade ter essa exclusividade na comercialização das transmissões.

Atualmente, o ambiente entre os clubes é de preocupação com a falta de transmissão. O UOL consultou alguns dos que participam da competição este ano e os principais pontos de lamento são as dificuldades para buscar patrocínio que um torneio "às escuras" pode gerar, os empecilhos para se obter informações dos adversários e também o receio de manipulação de resultados, algo que tornou-se um escândalo no futebol brasileiro.

EMPRESA QUE DESISTIU ALEGA 'INÚMEROS OBSTÁCULOS INSUPERÁVEIS'

No dia 22 de abril, a InSports TV divulgou um comunicado oficial justificando sua desistência da Série D. A empresa alega que encontrou "inúmeros obstáculos insuperáveis" para exercer as transmissões, e por isso desistiu.

*

Confira abaixo a íntegra:

"Caros fãs,É com profundo pesar que comunicamos que a Insports TV não fará mais a transmissão da série D do Brasileirão.

Apesar de nossos melhores esforços e compromisso em fornecer uma cobertura de alta qualidade, encontramos inúmeros obstáculos insuperáveis.

Gostaríamos de expressar nossa gratidão aos fãs, jogadores, treinadores e todos aqueles que nos apoiaram durante nosso tempo de cobertura do campeonato.

Continuamos comprometidos em trazer a vocês o melhor em cobertura esportiva e continuaremos a explorar oportunidades para expandir nossas ofertas no futuro."