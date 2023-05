SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No início da tarde desta quarta-feira (10), o São Bernardo emitiu nota oficial, comunicando que o volante Fernando Neto está "suspenso das atividades desportivas até que sejam esclarecidos os fatos."

Volante com passagens por vários clubes, Fernando Neto está na mira do MP-GO (Ministério Público de Goiás) após admitir que tentou tomar cartão vermelho em uma partida em troca de R$ 500 mil, e também por suspeita de aliciar o zagueiro do Santos Eduardo Bauermann.

Inicialmente, o Tigre havia informado ontem que o atleta foi ouvido, mas que nenhuma medida havia sido tomada até então: "Nosso jurídico vai tomar ciência e aguardar a apuração de tudo", diz a publicação.

Hoje, após novas informações sobre o caso, o clube comunicou o staff do atleta que ele seria suspenso das atividades desportivas, até que sejam esclarecidos os fatos. Ambas as notas são assinadas pelo CEO do clube, Lucas Andrino.

ENTENDA O CASO

Prints de Whatsapp obtidos pelo Ministério Público de Goiás expuseram as conversas entre Fernando Neto e um grupo acusado de comandar fraudes em jogos do Campeonato Brasileiro. Fernando foi apontado como um dos oito jogadores que aceitaram tomar cartões para que os golpistas tivessem lucros em sites de apostas. Os sites remuneram apostadores que acertam estatísticas das partidas, como o número de cartões. Em troca, os jogadores recebiam uma parte do dinheiro arrecado pelo grupo.

No dia 27 de outubro de 2022, Fernando foi abordado por um homem chamado Bruno Lopez, o BL, que ofereceu R$ 500 mil para que ele tomasse um cartão vermelho no dia seguinte, no jogo Sport x Operário pela Série B. Segundo a investigação, Fernando aceitou o acordo, mas não conseguiu tomar o vermelho, o que causou prejuízos à organização criminosa.

Questionado por Bruno, o jogador se defendeu dizendo que fez de tudo pra ser expulso, mas o árbitro Caio Max Augusto Vieira deu apenas um amarelo.

Procurado, o advogado de defesa de Fernando disse que o jogador é inocente e que foi vítima de chantagem. Segundo Auro Jayme, o volante simulou concordar com a oferta dos golpistas, mas não executou o que foi pedido a ele e devolveu o dinheiro recebido.