SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Bruno Lopez, descrito pelo Ministério Público como líder do grupo de apostadores nos documentos da operação Penalidade Máxima, alega ser jogador e empresário em suas redes sociais, porém mentia os clubes pelos quais teria passado como jogador.

O currículo de Bruno Lopez como jogador pode ser encontrado na página de sua empresa, a BC Sports Management. Ele contém passagens por seis clubes brasileiros, além de equipes alemãs.

Lopez alega ter atuado no Palmeiras em 2010, mas o clube nega. Nascido em 1994, Lopez teria atuado pelo sub-17, porém o time paulista afirmou, em contato com o UOL, que "não consta nenhum registro nem no Palmeiras, nem inscrição nas entidades esportivas".

Depois, Lopez teria ido para a Alemanha ainda nas categorias de base. Retornou ao Brasil apenas em 2018. Em solo europeu, alega ter passado por Tus Leopoldshöhe (ALE), Fsg Waddenhausen (ALE) e Spvgg Bad Pyrmont (ALE).

De volta ao Brasil, teria jogado pelo Operário AC-MS, mas seu contrato no clube durou apenas uma semana, entre 9/02 e 15/02/2018, e não teve jogos. O presidente do clube, Giovanni Jolando, afirmou ao UOL que Lopez não tinha condições de atuar nem no futebol amador.

Lopez novamente deixou o Brasil e afirma ter atuado na Alemanha e na China, mas não há registro de jogos.

O EC São Bernardo teria sido o destino quando retornou ao país, mas novamente Lopez nunca entrou em campo. Seu contrato com o clube começou em 10/10/2019 e foi até 09/01/2020. No currículo, Lopez escreve que atuou pelo clube em 2019 e 2020.