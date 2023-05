SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Athletico venceu o Inter por 2 a 0, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Brasileiro.

Christian e Willian Bigode marcaram os gols da partida, aos 34 e aos 51 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Luiz Adriano acertou a trave duas vezes quando o placar estava zerado. O atacante está sem marcar há cerca de dois meses e foi substituído na segunda etapa.

O Furacão chegou aos nove pontos e ocupa provisoriamente a quarta colocação. Já o Colorado estacionou nos sete pontos e está em décimo.

O Inter volta a campo no sábado (13) para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, pela sexta rodada do Brasileiro. Já o Furacão recebe o Coritiba no dia seguinte (14).

Bigode marcou seu primeiro gol em 2023. Ele não balançava a rede desde agosto do ano passado e está no centro de uma polêmica envolvendo um golpe milionário de criptomoedas.

**ATHLETICO SEGURA PRESSÃO E DECIDE NO FIM**

O Inter começou encurralando o Athletico. Em casa, os comandados por Mano Menezes assumiram o controle da partida e exploraram as jogadas em velocidade para acuarem o adversário em campo.

O Furacão passou cerca de 35 minutos sem chutar ao gol defendido por Keiller, mas equilibrou antes do intervalo. A primeira chance dos visitantes partiu dos pés de Vitor Roque, que atuou como garçom, mas Pablo não conseguiu aproveitar.

O Furacão melhorou na etapa final e contou com dois golaços no fim. As trocas promovidas por Paulo Turra surtiram efeito imediato e Christian, que veio do banco, definiu o resultado.

Ambas as equipes foram desfalcadas por jogadores citados em esquema de apostas esportivas. Pedrinho foi afastado pelo Athletico, enquanto Mauricio foi preservado pelo Inter ?o clube anunciou que confia na versão do jogador e que a decisão foi pontual para a partida.

**INTERNACIONAL**

Keiller; Fabricio Bustos (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Gabriel Barros). T.: Mano Menezes

**ATHLETICO**

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Canobbio), Erick e Alex Santana (Vitor Bueno); Pablo, Thiago Andrade (Christian) e Vitor Roque. T.: Paulo Turra

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gols: Christian, aos 34'/2ºT, e Willian Bigode, aos 51'/2ºT

Amarelos: Hugo Moura