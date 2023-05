SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Goiás por 2 a 0 no Maracanã com tranquilidade, saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e quebrou uma sequência de três derrotas seguidas no torneio. Pedro abriu a contagem nos primeiros minutos e se machucou logo depois, enquanto Éverton Ribeiro completou o placar com um golaço na 2ª etapa.

O resultado deixou o time de Jorge Sampaoli com seis pontos e, provisoriamente, na 12ª posição da tabela. Os goianos, por outro lado, estacionaram com três pontos e amargaram o 18° lugar.

O 1° tempo ficou marcado pelo gol ?e pela lesão? de Pedro. O atacante fez de pênalti aos cinco minutos, mas precisou deixar o gramado porque se machucou justamente na própria cobrança. Depois disso, o Flamengo controlou a partida, mas não caprichou e desperdiçou a chance de aumentar a vantagem.

Na metade final do duelo, Éverton Ribeiro marcou um golaço de letra e encaminhou a vitória. Os cariocas ainda tiveram várias oportunidades para aumentar, mas pecaram na última bola.

Os times voltam a campo no fim de semana. O Flamengo encara, no sábado (13), o Bahia fora de casa, enquanto o Goiás recebe o Botafogo no dia seguinte.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matheus França); Erick Pulgar (David Luiz), Victor Hugo, Éverton Ribeiro (Vidal) e Arrascaeta; Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Bruno Henrique). T.: Jorge Sampaoli

GOIÁS

Marcelo Rangel; Maguinho, Sidimar, Edu e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Willian Oliveira), Dieguinho (Dodô) e Palacios (Diego Gonçalves); Vinícius (Alesson) e Matheus Peixoto T.: Emerson Ávila

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Vinícius (GOI)

Cartões vermelhos:

Gols: Pedro (FLA), aos 6 min do 1° tempo; Éverton Ribeiro (FLA), aos 3 min do 2° tempo