SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Cuiabá por 4 a 0 nesta quarta-feira (10), na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Hyoran, Hulk, Cristian Pavón e Paulinho.

Com o resultado, o Atlético-MG saiu de 16º direto para a 8ª colocação, com sete pontos somados. O Cuiabá, por sua vez, permaneceu com 4 e desceu para a zona de rebaixamento.

Os times voltam a campo no próximo sábado (13), ainda pelo Brasileirão. O Galo recebe o Internacional, enquanto o Cuiabá encara o Fluminense fora de casa.

O Dourado segue sem vencer o Galo. Em cinco partidas disputadas entre as equipes na história, são quatro triunfos mineiros e um empate.

COMO FOI O JOGO?

Faltou inspiração para as duas equipes no primeiro tempo. Após o gol marcado, o Atlético mostrou displicência e chegou poucas vezes com perigo ao gol adversário. Já o Cuiabá tentou um pouco mais, mas não conseguiu superar a defesa e ter uma bola limpa para finalizar.

No segundo tempo, a rede balançou rápido e chacoalhou o Atlético. A equipe de Coudet se empolgou e conseguiu chegar mais vezes com perigo, principalmente com Pavón, que fez o terceiro gol e deu a assistência para o quarto. O Cuiabá até esboçou uma reação, mas não soube se defender dos contragolpes.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Filipe Augusto (Raniele), Denilson (N. Quagliata) e Ronald (Ceppelini); Jonathan Cafú (Emerson Negueba), Isidro Pitta (Deyverson) e Wellington Silva. T.: Ivo Vieira

ATLÉTICO-MG

Everson; Bruno Fuchs (Réver), Nathan Silva, Jemerson e Patrick; R. Battaglia (Paulo Vitor), Zaracho (Rubens) e Hyoran (Edenílson); C. Pavón, Hulk e E. Vargas (Paulinho). T.: Eduardo Coudet

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá - Mato Grosso

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Zaracho e Vargas (Atlético); Marllon (Cuiabá)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Hyoran (aos 12 minutos do primeiro tempo), Hulk (aos 5 minutos do segundo tempo), Pavón (aos 27 do segundo tempo) e Paulinho (aos 41 do segundo tempo)