SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras manteve a sua série invicta e bateu o Grêmio nesta quarta-feira (10) por 4 a 1, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga, duas vezes, Mayke e Luan marcaram para o time da casa. Os gols saíram aos 23 minutos do primeiro tempo; aos 9, aos 23 e aos 28 da segunda etapa.

Bitello descontou para o Tricolor gaúcho, nos acréscimos antes do intervalo.

O time paulista chegou a 13 pontos e assume provisoriamente a liderança do campeonato ?a equipe pode ser ultrapassada pelo Botafogo, que tem 12 e enfrenta o Corinthians amanhã (11). O Grêmio, por sua vez, está em 7º na tabela, com oito pontos.

Os comandados por Abel Ferreira estão há 27 jogos sem perder no estádio palmeirense. A última derrota do time no Allianz ocorreu em julho do ano passado, diante do Athletico-PR

O Palmeiras volta a campo no sábado (13) para enfrentar o Bragantino, também em casa, pela 6ª rodada. Já o Tricolor gaúcho recebe o Fortaleza no dia seguinte (14).

Veiga balançou a rede pela quarta partida consecutiva e chegou ao seu décimo tento em 2023, isolando-se ainda mais da artilharia do time na temporada.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Menino e Raphael Veiga (Endrick); Artur (Breno Lopes), Rony (Richard Ríos) e Dudu (Bruno Tabata). T.: Abel Ferreira

GRÊMIO

Gabriel Grando; Uvini, Bruno Alves e Kannemann (André); Thomas Luciano (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Everton Galdino), Bitello e Reinaldo; Cristaldo (Zinho) e Vina (Nathan). T.: Renato Portaluppi

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 10 de maio de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alex dos Santos

VAR: Wagner Reway

Gols: Raphael Veiga, aos 23'/1ºT, Bitello, aos 47'/1ºT, Raphael Veiga, aos 9'/2ºT, Mayke, aos 23'/2ºT, e Luan, aos 28'/2ºT

Amarelos: Zé Rafael, Mathias Villasanti, Grando, Uvini, Kannemann e Piquerez