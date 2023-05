SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 6.000 km separam o Palmeiras da cidade de Kumasi, em Gana, sede do time amador Palmeiras Family.

O QUE ACONTECEU

Na última semana, o Palmeiras foi a Gana conhecer o time. O clube doou mais de 200 produtos oficiais, como uniformes completos de jogo e comissão técnica.

O presidente Abdul Kudus Zakaria conheceu o time alviverde após ganhar uma camisa. O ganês de 27 anos é engenheiro e fundou o Palmeiras Family em 2022.

Visita faz parte do programa "Por Um Futuro Mais Verde". A iniciativa do clube tem como objetivo consolidar o Palmeiras como 'uma organização responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade'.

O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo e tem o desafio de impactar positivamente toda a sociedade. Ficamos emocionados quando soubemos que centenas de ganeses se identificam com o Maior Campeão do Brasil e fizemos questão de retribuir esse carinho. O amor pelo Palmeiras ultrapassa qualquer fronteira", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

POR QUE PALMEIRAS FAMILY?

O clube foi fundado no ano passado pelo palmeirense Abdul. O ganês torce para o alviverde paulista desde 2016 e recebeu mensagens de Raphael Veiga, Rony e Weverton.

Eu me sinto muito feliz e emocionado! O Palmeiras é a minha família, significa o mundo para mim. Não tenho nada, mas tudo o que faço é com amor e visa transmitir a melhor imagem do clube. Quando vejo a nossa torcida, sinto uma energia muito positiva e procuro mostrar que não somos somente um time de futebol, mas uma sociedade comprometida com o bem e o amor", afirmou Abdul Kudus Zakaria, presidente do Palmeiras Family

O grupo também se reúne para ver os jogos do Palmeiras pela TV. Atualmente, centenas de ganeses se juntam para torcer e promover ações beneficentes.

PROVOCAÇÃO AO CORINTHIANS E DIFICULDADE PARA TER CAMISA

O Palmeiras Family é ativo nas redes sociais, e aproveitou um jogo pela Libertadores para zoar o rival: "Diferentemente do Corinthians, o Palmeiras tem muita tradição na Libertadores. É o maior brasileiro da história e também é o time da virada, e virou".

O preço das camisas fez o presidente 'improvisar'. O dirigente comprou camisas verdes lisas e bordou o escudo do Palmeiras, adicionando a palavra "Family".

MASCOTE FAZ SUCESSO E PRESENTE PARA LEILA PEREIRA

O Mascote fez embaixadinhas e ganhou abraços das crianças. O Palmeiras mostrou o encontro em postagem nas redes sociais.

Palmeiras Family enviou uma placa para a presidente Leila Pereira. Foi a forma encontrada pelo clube ganês para agradecer ao paulista pela visita e doação.