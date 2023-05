SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem zagueiros que são irmãos e foram reprovados pelas categorias de base do Santos.

Kaiky Naves, de 21 anos, e Ruan Pablo, de 13, são irmãos e jogam pelo Palmeiras. Naves já está integrado ao elenco de Abel Ferreira, enquanto Ruan é do sub-13.

Naturais da Baixada Santista, os irmãos foram reprovados na base do Santos. Kaiky Naves foi dispensado aos 13 anos, enquanto Ruan acabou reprovado em período de avaliação quando tinha 11 anos.

Naves foi para a Portuguesa Santista antes de chegar no Palmeiras. Ruan foi aprovado no Atlético-MG, mas a distância impediu o acordo e o Verdão se tornou o destino.

FAMÍLIA BOA

Kaiky Naves está nos planos de Abel Ferreira e, neste momento, é o terceiro zagueiro à disposição. Gustavo Gómez e Luan são titulares, e Murilo está no departamento médico.

Ruan joga como zagueiro no sub-13 após ser artilheiro como centroavante em 2022. O Palmeiras promove essa mudança de posição na base e esperará o jovem ter mais idade para definir sua função.

Os irmãos começaram na escolinha de futsal do Flavio Antunes, ex-jogador do Santos. Flavinho indicou a dupla ao Peixe e lamenta que o clube da cidade não tenha valorizado os talentos que hoje estão no rival.