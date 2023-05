SÃO PAULO SP (UOL-FOLHAPRESS) - São Paulo e Fortaleza ficaram no empate por 0 a 0, no Castelão, no encerramento da quinta rodada do Brasileiro.

Guilherme acertou o travessão e Nestor desperdiçou na cara do gol nas principais chances da partida.

Brítez e Nestor foram expulsos, ambos na segunda etapa, por tomar dois amarelos.

O São Paulo chegou aos oito pontos com o resultado e está em sétimo. O time segue sem ser derrotado no campeonato desde o revés na estreia.

Já o Leão do Pici aparece uma posição à frente na tabela, em sexto, com nove. A equipe é uma das únicas três ainda invictas no torneio, junto de Botafogo e Palmeiras.

O próximo compromisso do São Paulo será o clássico contra o Corinthians, no domingo (14), no Morumbi. O Fortaleza volta a campo no mesmo dia para enfrentar o Grêmio, fora de casa, também pela sexta rodada.

Curiosidade: Dorival Júnior manteve a sua invencibilidade no cargo. São três vitórias e três empates sob o comando do treinador são-paulino.

FORTALEZA

Kozlinski; Tinga, Brítez e Titi; Lucas Crispim (Bruno Pacheco), Zé Welison (Zanocelo), Caio Alexandre, Pochettino (Thiago Galhardo) e Yago Pikachu; Guilherme (Calebe) e Romero (Ceballos). T. Juan Pablo Vojvoda

SÃO PAULO

Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Diego Costa, Alan Franco e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Nestor, Alisson e Rato (Gabriel Neves); Marcos Paulo (Luciano) e Calleri (Juan). T.: Dorival Junior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 11 de maio de 2023, às 20h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Amarelos: Brítez, Raí Ramos, Nestor, Pikachu, Gabriel Neves

Vermelhos: Brítez e Nestor