SÃO PAULO SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Blumenau não tomou conhecimento e venceu o Sodiê Mesquita na noite desta quinta-feira (11), por 91 a 74, em partida válida pela 10ª rodada da LBF. Em casa, a equipe catarinense foi superior em todos os quartos do confronto e confirmou seu segundo triunfo consecutivo na competição.

Com o resultado, o Blumenau chegou aos 14 pontos e assumiu a quarta colocação da LBF. O Sodiê Mesquita, por outro lado, segue com 13 e está na sétima posição.

O grande nome da partida disputada em Santa Catarina foi Leila, que anotou 26 pontos. Além dela, Luana, também do Blumenau, alcançou a mesma marca. Do lado do Sodiê Mesquita, Thayná foi a cestinha, com 22 pontos.

A derrota em Santa Catarina aumentou o momento ruim vivido pelo Sodiê Mesquita. A equipe chegou ao seu quinto jogo seguido sem vencer na LBF e tem perdido de vista os líderes da competição.

Na próxima terça-feira (16), o Sodiê Mesquita recebe o Sampaio Corrêa, às 19h30 (de Brasília). Na quinta-feira (18), o Blumenau visita o Santo André, no mesmo horário.

BLUMENAU

Letícia, Maria Paula, Luana, Sil, Leila, Belén, Mariana, Emilly, Kawanni, Thamires, Vitória e Giulia.

T.: Bruna Rodrigues

Sodiê Mesquita: Nazinha, Mayara, Brenda, Amanda, Thayná, Bia, Bruna, Rayane, Thamara, Lua e Thailane.

T.: Raphael Zaremba

Blumenau 91 x 74 Sodiê/Mesquita

Liga de Basquete Feminino - 10ª rodada

Data: 11/05/2023

Local: Galegão