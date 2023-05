SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo evitou algumas perguntas, se irritou com um repórter e negou problemas defensivos do Corinthians após a derrota para o Botafogo, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido na quinta (11). A entrevista coletiva do treinador ficou marcada por poucas explicações e muita tensão.

Luxa despistou de uma série de temas, como atuações individuais de jogadores, trocas na preparação física e até o clássico envolvendo o São Paulo, marcado para domingo (14).

Ele afirmou que temas espinhosos serão tratados "internamente" por mais de uma vez, repetindo a estratégia adotada desde que chegou ao Corinthians.

Em relação ao sistema defensivo, o treinador negou problemas na derrota de ontem ao ressaltar sobre o número de defesas praticadas por Cássio na partida.

Ao ser cobrado por "explicações" aos torcedores, Luxa se irritou com um repórter. Ele rebateu o questionamento ao afirmar que não estava se "omitindo" e que, diante da atual situação da equipe, não iria "crucificar jogador".

Por fim, o comandante falou sobre a insatisfação da torcida -as organizadas haviam dado uma "trégua" de dez jogos para Luxa, mas se revoltaram com o 3 a 0 e agora estudam subir o tom das cobranças nos próximos dias.

CONFIRA TRECHOS DA ENTREVISTA:

Onde o Corinthians precisa melhorar? "Fico chateado [com a derrota] e os jogadores também precisam estar chateados. [Precisamos] mudar para o próximo jogo e saber que algumas coisas boas e ruins aconteceram, mas é uma análise interna."

Mudança de preparador físico e irritação. "Me perdoe, mas você está perguntando o que você acha que o torcedor pensa. Eu não estou me omitindo. Na sua empresa, você resolve os problemas internamente ou externamente? Sei que têm coisas para acontecer e vão acontecer. Na hora que começar a ganhar, todos os questionamentos param. [...] Eu não vou chegar aqui e crucificar jogador nenhum meu porque você quer saber de um questionamento interno. Vai ter. Vamos conversar, e os resultados vão aparecer. A troca do preparador é questão filosófica, não quero entrar no mérito da qualidade."

Declaração de 2010 sobre atualizações do futebol. "Vou deixar essa pergunta passar, não vou responder, me perdoe. Senão você vai entrar em experiência, modernidade... e não dá para falar sobre tudo aqui. Mudanças aconteceram e acompanhei todas elas, mas discordo de algumas. Seria um debate mais caloroso. A motivação? Estou com ela apontada para o céu, você já viu? Não queira ver."

Como mudar a situação? "Temos que virar a chave, não tem como ser diferente. Ou viramos, ou então... Vamos virar com trabalho, equilíbrio, seriedade, não discutir as coisas externamente. Discutir externamente só traz confusão."