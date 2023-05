O Flamengo visita o Bahia, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (13) na Arena Fonte Nova, na partida que marca a abertura da 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmite o confronto ao vivo.

Nesta partida o Rubro-Negro, que ocupa a 12ª posição da classificação com seis pontos, busca a segunda vitória consecutiva na competição (após bater o Goiás por 2 a 0 na última quarta-feira) para tentar se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

Após a vitória diante do Goiás, o Mengão treinou nesta quinta (11), no Ninho do Urubu! ????? #VamosFlamengo



????: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/BM3iRP36T9 — Flamengo (@Flamengo) May 11, 2023

Porém, para vencer fora de casa a equipe da Gávea terá de superar um grande desfalque, o do centroavante Pedro, que sofreu lesão na coxa direita no momento em que abriu o placar diante do Goiás no estádio do Maracanã na última rodada.

Outra dificuldade da equipe Rubro-Negra é a intensa sequência de partidas (por Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Em entrevista coletiva, o técnico argentino Jorge Sampaoli afirmou que o grande número de jogos tem dificultado o seu trabalho: “É complicada uma sequência de jogos tão seguida com pouco tempo de recuperação, além de uma preparação na qual não estive. Para o que penso de futebol, a equipe ainda não encontrou a forma física, técnica e coletiva. Então, temos que pensar bem o jogo, porque, individualmente, o time se desgasta a cada jogo”.

Se o Flamengo vem de vitória, o Bahia tenta retomar os triunfos após uma doída derrota de 3 a 0 para o Santos na última quarta na Vila Belmiro. Segundo o técnico Renato Paiva, sua equipe fez sua pior apresentação na atual edição da competição nacional: “Não defendemos bem, não atacamos bem, não construímos bem, não criamos bem”.

Já de olho no Flamengo, elenco tricolor treinou na manhã desta quinta-feira, ainda em São Paulo.

Saiba como foi no #SócioDigital ?? https://t.co/e4ECuHGfiA#BBMP pic.twitter.com/w1SJvk59fv — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 11, 2023

Para tentar mudar este panorama, diante de um adversário tão qualificado como o Rubro-Negro da Gávea, o comandante do Bahia afirmou, em coletiva, que considera o apoio da torcida fundamental: “Conto com o apoio da Fonte Nova cheia, contra um adversário difícil, com mudança de treinador, mas recheado de excelentes jogadores. Hoje [contra o Santos] não fomos competitivos. Nosso desafio é voltar a ser competitivo, dividir o jogo com o Flamengo e não prevalecer essa imagem de hoje”.

Triunfar é fundamental para a equipe baiana continuar buscando as primeiras posições da tabela. O Bahia inicia a rodada na 13ª posição com seis pontos.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Bahia e Flamengo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

