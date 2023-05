SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi voltou a participar do dia a dia do Paris Saint-Germain e o técnico Christophe Galtier falou sobre o assunto em coletiva de imprensa.

Galtier elogiou Messi e disse que o argentino treinou com bastante vontade durante a semana, após polêmicas envolvendo sua viagem para o Oriente Médio e de supostas transferências.

O comandante do PSG disse que vê o craque bastante motivado para jogar e com a melhor das intenções: conquistar o título do Campeonato Francês em breve.

Messi retornará ao time definitivamente neste sábado (13), contra o Ajaccio, pela 35ª rodada da Ligue 1. Faltando pouco para o fim, o clube parisiense quer seguir vencendo para garantir a taça, enquanto o vice-colocado, Lens, segue na cola com apenas três pontos de diferença.

Sobre o retorno de Messi e a punição o técnico Galtier disse que ninguém comentou sobre o caso. "Ninguém comentou sobre a punição. Por outro lado, recebemos com prazer seu retorno. Ele treinou durante toda a semana com vontade de jogar pelo time."

Galtier também fez elogios ao atacante e mudanças.

"Messi é o Messi. Não vou falar sobre as estatísticas. Basta adaptar certas coisas para encontrar um bom equilíbrio e uma força ofensiva quando está em campo. Mantenho o que fizemos em Troyes, incorporando Lionel Messi. Falei com ele assim que ele voltou na terça-feira. Achei ele muito sereno, muito motivado para jogar e para ganhar mais um título."