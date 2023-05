SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Artur fez valer a 'lei do ex', mas o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, hoje, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. De fora da área, Juninho Capixaba garantiu a igualdade.

Palmeiras perde a chance de dormir na liderança. Com o empate, o Alviverde chegou a 14 pontos, um a menos do que o Botafogo, que joga amanhã.

Fim de sequência de vitórias no Allianz Parque. O Alviverde perdeu a chance de estabelecer um novo recorde em sua casa, com 11 triunfos consecutivos.

O Red Bull Bragantino não encerra jejum de vitórias. O time de Bragança Paulista somou três pontos apenas na primeira rodada do Brasileirão.

Os jogadores do Palmeiras foram a campo com nomes de mães sócias-torcedoras. Eles usaram camisas com nomes diferentes em cada tempo do jogo.

O próximo jogo alviverde será pela Copa do Brasil. O time recebe o Fortaleza na quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), pela ida das oitavas de final. O Red Bull Bragantino joga apenas no próximo sábado, contra o Athletico, pelo Brasileirão.

O Red Bull Bragantino assusta no primeiro lance, e quarteto do Palmeiras dá trabalho. Eric Ramires perdeu uma chance no primeiro minuto, e depois viu o Massa Bruta ter dificuldades para segurar Raphael Veiga, Dudu, Artur e Rony, que pressionaram a saída de bola e trocavam de posição constantemente.

Afobação mantém placar zerado no primeiro tempo. Palmeiras e Red Bull Bragantino alternaram no domínio do jogo, e levaram perigo especialmente quando partiram em velocidade. A falta de precisão no último passe, porém, dificultou o desempenho de ambos os times.

Gustavo Gómez bate recorde e chega a 241 jogos pelo Palmeiras. Ao lado de Arce e Valdivia, se tornou o estrangeiro com mais partidas na história do clube.

Palmeiras vai para o tudo ou nada, e Red Bull Bragantino fica a centímetros da virada. Abel refrescou o ataque, e o alviverde foi para cima em busca da vitória, mas esbarrou na afobação. Com espaço para o contra-ataque, Alerrandro finalizou livre, e a bola passou muito perto do gol de Weverton.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Luan, Gómez e Vanderlan; Fabinho (Ríos), Menino e Raphael Veiga (López); Artur (Tabata), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick); T.:Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Hurtado, Eduardo Santos, Natan (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Alerrandro) e Eric Ramires; Helinho (Mosquera), Bruninho (Vitinho) e Eduardo Sasha; T.:Pedro Caixinha

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e horário: 13 de maio de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB); Eric Ramires (RBB); Abel Ferreira (Palmeiras); Cleiton (RBB); Alerrandro (RBB); Gómez (Palmeiras)

Gols: Artur (PAL), aos 20'/2ºT; Juninho Capixaba (RBB), 26'/2ºT.