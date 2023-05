SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG fez valer o fator casa, foi melhor em campo e venceu o Internacional por 2 a 0, na noite deste sábado (13), no Mineirão (MG), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo chegou aos 10 pontos e "dormiu" no G-4, na quarta posição. Já o Colorado estacionou nos sete pontos e pode ainda ser ultrapassado por Vasco e Corinthians na tabela neste domingo (14).

Os gols dos mineiros foram marcado por Vargas, logo aos dois minutos do primeiro tempo, e Paulinho, já nos acréscimos do segundo tempo.

Hulk havia sido poupado e iniciou o jogo no banco de reservas. Ele entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Vargas.

Citado na Operação Penalidade Máxima, o meia Maurício voltou a ser escalado pelo Internacional. Ele, que se declara inocente, foi poupado na rodada anterior.

Atlético-MG e Internacional agora viram a chave para a Copa do Brasil, onde ambos jogam na quarta-feira (17) pelo jogo de ida das oitavas de final. O Galo recebe o Corinthians, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Colorado visita o América-MG, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

O Atlético-MG teve grande superioridade na partida no Mineirão. O time criou inúmeras oportunidades e poderia ter feito mais gols, porém faltou um maior capricho nas finalizações. Além de uma bola na trave, o Galo perdeu três chances saindo de frente para o goleiro Keiller.

O Internacional, por sua vez, não conseguiu se encontrar em campo e chegou com mais perigo nas bolas aéreas ? onde teve uma cabeçada na trave ? e chutes de fora da área, que fizeram o goleiro Everson fazer grandes defesas.

O péssimo estado do gramado do Mineirão interferiu na qualidade do espetáculo. Muitos buracos e areia puderam ser notados por todo o campo.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano (Bruno Fuchs), Jemerson, Nathan e Rubens; Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Paulinho, Pavón (Edenilson) e Vargas (Hulk). Técnico: Coudet.

INTERNACIONAL

Keiller, Fabrício Bustos (Lucca), Vitão, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Nicoláz Hernandez), Rômulo, Carlos de Pena e Maurício; Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h Competição: Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Pavón, Jemerson (ATL); Rômulo, Alemão, Nicoláz Hernandez (INT)

Gols: Vargas, aos 2 minutos do primeiro tempo (ATL); Paulinho, aos 49 minutos do segundo tempo (ATL).