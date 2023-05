RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em pleno São Januário, graças ao talento novamente de Deivid Washington, atacante de apenas 17 anos que voltou a marcar num jogo onde o Peixe pouco atacou, mas aproveitou sua oportunidade.

O gol do jovem aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, numa partida onde o Vasco teve superioridade em boa parte da partida.

Homenagens a Pelé e Dinamite - Vasco e Santos realizaram ações em conjunto para homenagear seus maiores ídolos, Roberto Dinamite e Pelé, respectivamente. Além de postagens nas redes sociais, também atuaram com um patch em suas camisas com os rostos dos dois craques.

O técnico Maurício Barbieri foi fortemente xingado pela torcida do Vasco na saída para o intervalo em São Januário. No segundo tempo, foi chamado de "burro" ao sacar o atacante Figueiredo e colocar o volante Rodrigo, e voltou a ser xingado no fim da partida.

A Associação das Torcidas Organizadas do Vasco (Astovas) emitiu uma nota oficial antes do jogo protestando contra a gestora da SAF do clube, a 777 Partners, cobrando que a empresa norte-americana "cumpra as promessas".

O Vasco volta a campo no próximo sábado (20), onde visita o São Paulo, no Morumbi (SP), pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, vira a chave para a Copa do Brasil, onde na próxima quarta-feira (17) recebe o Bahia, na Vila Belmiro (SP).

JOGO

O Vasco teve amplo domínio e muita posse de bola em São Januário, mas não conseguiu ser tão perigoso ofensivamente. O Cruzmaltino encontrava dificuldades na criação e o centroavante Pedro Raul ficava muito isolado.

Já o Santos não escondeu, desde o primeiro minuto, que sua proposta era se defender e explorar os contra-ataques. Desta maneira acabou sendo letal, quando fez boa trama e se aproveitou da falha de marcação da zaga vascaína e do talento do jovem atacante Deivid Washington, que mostrou categoria em seu gol.

No fim do jogo, o Vasco partiu para o abafa, mas o técnico Mauricio Barbieri fez uma alteração um tanto quanto incompreensível, sacando o atacante Figueiredo e colocando o volante marcador Rodrigo, algo que gerou reação imediata da torcida e gritos de "burro".

FICHA TÉCNICA

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Barros (Erick Marcus), Galarza (Alex Teixeira) e Jair; Figueiredo (Rodrigo), Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri.

SANTOS

João Paulo, Nathan, Messias, Joaquim e G. Inocêncio; R. Fernández, Dodi e Lucas Lima (Lucas Barbosa); Ângelo (Daniel Ruíz), Deivid Washington e Lucas Braga. Técnico: Odair Hellmann

VASCO 0 X 1 SANTOS

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 16h Competição: Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Erick Marcus, Puma Rodríguez, Robson, Leo (VAS); Nathan, Odair Hellmann (SAN)

Gols: Deivid Washington, do Santos, aos 28 minutos do primeiro tempo.