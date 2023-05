SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Fortaleza ficaram no empate sem gols na Arena do Grêmio neste domingo (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em partida em que os dois times buscaram o ataque e movimentaram, principalmente o segundo tempo, o zero persistiu no marcador.

O Grêmio vinha de goleada sofrida para o Palmeiras e chegou a três jogos sem vencer no campeonato. O time fica com 10 pontos em seis rodadas.

Já o Fortaleza mantém a invencibilidade, agora de 13 partidas, somando 10 pontos. Apesar da marca, são três empates seguidos no Brasileirão.

Pela Copa do Brasil, o Grêmio vai a campo na quarta-feira (17), contra o Cruzeiro, de novo em sua Arena. Enquanto o Fortaleza visita o Palmeiras, também na quarta e pela Copa do Brasil.

JOGO

Depois de um começo melhor do Grêmio, ritmo diminuiu com ambos os times com dificuldade para sair. Com as defesas mais fechadas, o jogo passou a ser de troca de passes sem muita objetividade.

Tricolor gaúcho voltou a crescer e dominou final do primeiro tempo. O Fortaleza passou a dar mais espaços para os anfitriões e não conseguiu responder no ataque.

Na volta do intervalo, o Fortaleza apareceu mais no jogo e deixou tudo mais equilibrado. Apesar disso, nenhum dos times conseguiram criar chances claras nos primeiros 20 minutos da segunda etapa.

Velocidade do jogo aumenta, chances aparecem e jogo vira ataque contra ataque. O final do jogo foi de muito movimento e chances lá e cá, com transições rápidas, sem muitos embates no meio campo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO

Gabriel Grando; Thomas Luciano (Gustavo Martins), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Zinho), Bitello (Nathan), Cristaldo (Everton Galdino) e Vina (Mila); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

FORTALEZA

João Ricardo, Dudu, Ceballos, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Vinícius Zanocelo), Lucas Sasha, Hércules (Yago Pikachu), Calebe (Pochettino); Romarinho, Lucero (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO 0 x 0 FORTALEZA

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Local: Arena do Grêmio.

Data e horário: 14 de maio de 2023, às 16h00 (de Brasília).

Árbitro: Bruno Mota Correia

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Carlos Henrique Alves Filho

Cartão Amarelo: Titi (Fortaleza), aos 19, Ceballos (Fortaleza), aos 41 minutos do primeiro tempo. Calebe, aos 6 do segundo tempo, Kannemann (Grêmio), aos 32, Vilasanti (Grêmio), aos 47 e Lucas Sasha, aos 49 do segundo tempo.