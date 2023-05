SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Leicester por 3 a 0, no King Power Stadium, em partida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Curtis Jones (duas vezes) e Alexander-Arnold fizeram os gols dos Reds. O meia balançou as redes aos 33 e aos 36 minutos do primeiro tempo. O lateral marcou aos 26 da etapa final.

O Liverpool se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Quinto colocado, o time de Jürgen Klopp soma 65 pontos, um a menos que Newcastle e Manchester United, primeiros times no G4. Os dois rivais têm um jogo a menos que o Liverpool.

O Leicester se complicou na briga contra o rebaixamento. Os Foxes seguem na 19ª posição, com 30 pontos. Primeiro time fora da zona, o Everton soma 32 pontos.

O JOGO

O Leicester se impôs inicialmente na base da vontade. Em jogo fundamental na briga contra o rebaixamento, o time da casa entrou forte em todas as divididas e sufocou as ações com bola do Liverpool. Maddison criou oportunidades na bola parada e em lançamentos, mas os Foxes levaram pouco perigo.

A energia do Leicester caiu após 15 minutos. O Liverpool passou a ter mais controle da bola, porém demorou 33 minutos para se achar em campo e criar uma chance clara.

Curtis Jones mudou o jogo. O meia marcou dois gols em intervalo de quatro minutos, nas duas primeiras finalizações certas do Liverpool. A vantagem de 2 a 0 deixou o time de Jürgen Klopp confortável na partida, sofrendo pouco e encontrando espaços na defesa do Leicester.

O ritmo da partida caiu no segundo tempo. O Liverpool permaneceu tranquilo em campo, e não precisou forçar para fazer mais um gol. Entregue, o Leicester não ameaçou o triunfo dos Reds, e poderia ter sofrido uma goleada.