Tupi e Tupynambás jogarão no campo da UFJF, de portões fechados, pelo Campeonato Mineiro. O pedido dos clubes foi oficializado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) em nota oficial divulgada nesta segunda (15). A mudança do local das partidas acontece devido ao aluguel do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio para a Festa Country.

O jogo entre Tupi e Boa Esporte, que aconteceria dia 24 de maio às 20h no Estádio Municipal passou para às 15h no Campo da UFJF em mesmo dia.

Já Tupynambás e URT, que aconteceria no dia 27 de maio às 15h no Estádio Municipal vai acontecer às 10h no Campo da UFJF.

FOTO: FMF - Nota oficial confirma a mudança de local dos jogos de Tupi e Tupynambás no Campeonato Mineiro

AGENDA

Em jogo adiantado da 5ª rodada da competição o Baeta enfrenta o Betim nesta quarta (17). às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

Já o Galo Carijó entra em campo nesta sexta (19) contra o Uberlândia às 19h no Parque do Sabiá em Uberlândia.

O Tupi ocupa o 9º lugar do Campeonato Mineiro com 5 pontos e o Tupoynambás o 12º lugar com 1 ponto.

