SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kylian Mbappé é o atleta com menos de 25 anos mais bem pago do mundo. A revelação foi feita por meio de um ranking divulgado pela revista Forbes.

Mbappé lidera o ranking com ganhos de 110,3 milhões de euros por ano (cerca de R$ 588 milhões na cotação atual).

O jogador do PSG aparece bem à frente do segundo colocado Kyler Murray, quarterback do Arizona Cardinals, que recebe por ano 64,7 milhões de euros (cerca de R$ 345 milhões).

Haaland, do Manchester City, é outro atleta do futebol que aparece no top 5. Ele ganha anualmente 47,8 milhões de euros (R$ 255 milhões).

Os valores incluem os ganhos no esporte (prêmios, salários e bônus) e os fora do esporte (estimativa de patrocínio, taxas de aparição e retorno em dinheiro de qualquer negócio operado pelo atleta) entre 1º de maio de 2022 e 1º de maio de 2023.

Veja o ranking:

1 - Kylian Mbappé (França/Futebol) - 110,3 milhões de euros (R$ 588 milhões)

2 - Kyler Murray (EUA/NFL) - 64,7 milhões de euros (R$ 345 milhões)

3 - Max Verstappen (Holanda/F1) - 58,7 milhões de euros (R$ 313 milhões)

4 - Erling Haaland (Noruega/Futebol) - 47,8 milhões de euros (R$ 255 milhões)

5 - Luka Doncic (Eslovênia/NBA) - 42,4 milhões de euros (R$ 226 milhões)