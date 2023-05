RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Flamengo fizeram um clássico nervoso e agitado pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas não saíram do 0 a 0 dentro do Maracanã e deixaram em pé de igualdade a situação para a partida de volta.

O jogo foi basicamente dividido entre antes e depois de uma expulsão: Felipe Melo deixou o gramado mais cedo após atingir Gabigol, fato que gerou tensão e desencadeou uma série de reclamações.

A primeira etapa ficou marcada por um Flamengo agressivo. Desde o primeiro minuto, o rubro-negro amassou o rival -que pouco chegou à meta de Santos- e ainda carimbou a trave de Fábio. O placar, no entanto, não foi alterado.

No segundo tempo, o vermelho de Felipe Melo gerou ainda mais pressão por parte do rubro-negro, que tomou conta da partida, mas não conseguiu furar a defesa rival.

Fluminense e Flamengo voltam a campo para decidir a vaga nas quartas no dia 1° de junho. Quem vencer no placar agregado, além de passar de fase, elimina o rival. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

GOLS E DESTAQUES

Fla encurrala no início. O jogo começou agitado e com os rubro-negros pressionando: logo aos dois minutos, Arrascaeta cruzou para a área em busca de Wesley, que apareceu da ponta para o meio e obrigou Fábio a trabalhar. Os dois flamenguistas tiveram novas chances pouco depois, mas não aproveitaram.

Trave salva o Fluminense. O time de Diniz tentou ficar com a bola para evitar o domínio, mas não conseguiu e quase sofreu o primeiro aos 21 minutos. Gabigol recebeu lindo passe em profundidade de Pulgar, ajeitou o corpo e finalizou cruzado, mas viu a bola carimbar o poste rival. Praticamente no lance seguinte, Gerson aproveitou bobeada de Nino e também assustou.

Marcelo responde, mas é substituído. A primeira grande chance dos mandantes aconteceu quando Marcelo atacou: habilidoso, o atleta de 35 anos recuperou a bola, deixou Thiago Maia na saudade com uma caneta e fuzilou o gol de Santos, que conseguiu agarrar, dando início à uma tímida melhora de sua equipe. O problema é que o lateral sentiu dores na reta final do 1° tempo e acabou substituído por Guga.

Expulsão polêmica esquenta clássico. O 2° tempo começou com expulsão. Aos três minutos, Gabigol foi acionado por Arrascaeta e, em velocidade, acabou acertado por Felipe Melo perto da entrada da área. Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco aplicou a falta e mostrou cartão amarelo para o zagueiro, mas foi chamado pelo VAR: após nova análise, expulsou o jogador do Fluminense e revoltou os jogadores.

Faltas, reclamações e ataque contra defesa. O lance despertou de vez a tensão do clássico, que passou a ser marcado por faltas e críticas às marcações de Daronco. Gabigol e Manoel discutiram feio, enquanto Ganso tomou amarelo por reclamação. Com a bola rolando, o Fla passou a tomar conta do campo defensivo do Flu e tentou furar a defesa adversária.

Últimas tentativas. A superioridade numérica e os dez minutos de acréscimos geraram novas oportunidades ao Flamengo, mas Fábio e a falta de pontaria deixaram a partida no 0 a 0 até o apito final.

FLUMINENSE 0 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Guga); André, Pirani (Manoel), Lima, Ganso (David Braz) e Arias; Cano. T.: Fernando Diniz

FLAMENGO

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Cebolinha), Pulgar, Gerson, Arrascaeta (Matheus França) e Éverton Ribeiro (Vidal); Gabigol. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Ganso (FLU)

Cartões vermelhos: Felipe Melo (FLU)