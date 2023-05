SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Principal esperança do Real Madrid para derrotar o Manchester City, a partir das 16h (de Brasília), na Inglaterra, e se classificar pela segunda temporada consecutiva para a final da Liga dos Campeões da Europa, Vinícius Júnior foi decisivo em mais da metade da campanha merengue na competição.

O jovem atacante brasileiro fez gols ou distribuiu assistências que "valeram pontos" à sua equipe em seis dos 11 jogos da trajetória espanhola no torneio interclubes de futebol mais badalado do planeta.

Por "valeram pontos", entende-se aquelas movimentações do marcador decisivas para a definição do vencedor da partida ou do confronto de mata-mata (o resultado, não o placar). Em uma vitória por 3 a 0, por exemplo, apenas o primeiro gol tem esse valor, já que os outros dois apenas esticaram uma vantagem que já estava sendo construída.

Vini fez gols definitivos contra Celtic (3 a 0), Shakhtar Donetsk (2 a 1) e Manchester City (1 a 1). Além disso, deu passes para companheiros anotarem os tentos que resolveram as partidas contra RB Leipzig (2 a 0), Liverpool (1 a 0) e Chelsea (2 a 0).

O camisa 20 também comandou a reação merengue no primeiro jogo das oitavas de final contra o Liverpool. Na ocasião, os ingleses chegaram a abrir 2 a 0, mas o brasileiro marcou dois gols na sequência e levou seu time a um empate que mais tarde seria transformado em goleada por 5 a 2. Essa participação não entra na estatística acima, mas também foi fundamental.

O ponta esquerda formado nas categorias de base do Flamengo vive uma temporada de protagonismo absoluto no Santiago Bernabéu: ele é o artilheiro da equipe comandada por Carlo Ancelotti na Champions (sete gols) e também o jogador que mais distribuiu assistências (cinco).

Na soma de todas as competições, Vini já soma 44 participações em gol (23 marcados por ele e 11 originados dos seus passes) só pelo Real em 2022/23. Essa é exatamente a mesma marca atingida por ele na temporada passada. A diferença é que as competições deste ano ainda não acabaram.

Até por isso, o brasileiro tem visto seu nome crescer exponencialmente como principal adversário do norueguês Erling Haaland, destaque número um do City, na disputa pela próxima edição do "The Best", o prêmio concedido pela Fifa ao melhor jogador do mundo.

Na primeira perna da semifinal, Vini levou a melhor sobre o goleador nórdico. Embora suas equipes tenham ficado no 1 a 1, o craque do Real anotou um golaço, enquanto o rival não apenas passou em branco, como teve uma atuação bem discreta.

Com o empate na partida de ida, quem sair vitorioso de campo no confronto no Etihad Stadium conquistará a vaga para a final de Champions. Em caso de mais uma igualdade de marcador, a disputará se arrastará por mais 30 minutos de prorrogação e, se necessário, para as cobranças de pênaltis.

O Real é atual campeão e também o maior vencedor da história do torneio continental, com 14 conquistas. Em compensação, o City é o único sobrevivente desta temporada que jamais levantou a Orelhuda -Milan e Inter de Milão, que fizeram a outra semifinal, têm sete e três títulos, respectivamente.

O sucessor dos merengues no posto de melhor time da Europa será conhecido em 10 de junho. O palco da final será o estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia), originalmente escolhido como sede da decisão de 2021, que precisou ser transferida para Portugal devido à pandemia da covid-19.