SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador inglês Ivan Toney, atacante do Brentford, foi suspenso temporariamente do futebol devido ao envolvimento com apostas. Ele só poderá voltar a campo em 16 de janeiro de 2024.

O jogador admitiu ter descumprido 232 regras de apostas da Federação Inglesa de Futebol (FA) entre 2017 e 2021.

A FA multou Toney em £ 50.000 (cerca de R$ 300 mil).

As sanções foram impostas por uma Comissão Reguladora Independente e ele tem autorização para voltar a treinar em 17 de setembro de 2023, últimos quatro meses da suspensão.

As investigações começaram em novembro de 2022, com a suspeita de ter realizado apostas em partidas de futebol. A FA proíbe todos os atletas que praticam futebol de realizar apostas.

O Brentford emitiu uma nota afirmando que aguarda a Comissão publicar os motivos da suspensão para poder decidir os próximos passos.

Confira a nota da FA:

"IVAN TONEY SUSPENSO, MULTADO E ADVERTIDO POR VIOLAÇÃO DE APOSTAS

Ivan Toney foi suspenso de todas as atividades relacionadas ao futebol com efeito imediato por oito meses, até 16 de janeiro de 2024, inclusive, multado em £ 50.000 e advertido sobre sua conduta futura por violações das regras de apostas da FA.

O atacante do Brentford FC foi acusado de 262 violações da Regra E8 da FA entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021. A FA posteriormente retirou 30 dessas violações e ele admitiu as 232 restantes.

Suas sanções foram posteriormente impostas por uma Comissão Reguladora independente após uma audiência pessoal. Ele está autorizado a voltar a treinar apenas com seu clube nos últimos quatro meses de sua suspensão a partir de 17 de setembro de 2023.

As razões por escrito da Comissão Reguladora independente para essas sanções serão publicadas no devido tempo, e a FA vai esperar para analisá-las antes de comentar mais.

Por equipe da FA"

Confira a nota do Brentford:

"O Brentford FC registra a decisão de uma Comissão Reguladora independente de emitir uma proibição de oito meses de todas as atividades relacionadas ao futebol para Ivan Toney, com efeito imediato.

Ivan foi acusado de violar a regra E8 da FA e teve uma audiência pessoal no início desta semana.

O Brentford FC aguarda neste momento a publicação das razões escritas pela Comissão Reguladora independente. Vamos analisá-los antes de considerar nossos próximos passos."