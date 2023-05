SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras, está requisitado no mercado da bola. O jogador está na mira do Barcelona, segundo informação do jornal catalão "Sport".

O Barcelona tem limitações à margem do Fair Play Financeiro e acredita que o jogador é uma boa oportunidade de baixo custo. O clube catalão acredita que a negociação pode chegar na casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual).

Em 2023, Veiga atuou em 20 partidas pelo Palmeiras, marcou 10 gols e deu 6 assistências.

O jogador de 27 anos conquistou nove títulos pelo Palmeiras: Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

