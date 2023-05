BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Apostas Esportivas, deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), defendeu a regulamentação do mercado de apostas e afirmou que é preciso punir de forma exemplar os envolvidos.

"Vamos exigir que exista, o mais rápido possível, uma regulamentação, e leis. Hoje nós temos essa atividade funcionando numa zona cinzenta, com sites hospedados fora do país, o país sem arrecadar nada. A gente precisa arrecadar, regular, fiscalizar e punir as empresas que estão trabalhando de forma ilegal."

Carreras disse que já conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a regulamentação, e que a proposta em discussão pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ser enviada ao Congresso via MP (Medida Provisória) ou projeto de lei com urgência.

Segundo ele, "para a Câmara o efeito é o mesmo". "A gente vai legislar, vai aprovar", declarou à imprensa. Carreras é autor do requerimento de criação da CPI e líder do bloco da sigla do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o maior da Casa.

A CPI das Apostas Esportivas ganhou força no Congresso Nacional com a operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga a possível manipulação de resultados de partidas de futebol, inclusive na Série A do nacional. A comissão foi instalada nesta quarta-feira (17) pela Câmara dos Deputados.

Carreras afirmou que deve ir à Goiânia nos próximos dias para conversar com o Ministério Público e que os alvos da investigação devem ser convocados. O relator também citou as casas de apostas e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O deputado federal Julio Arcoverde (PP-PI), ex-presidente do River Atlético Clube, do Piauí, foi eleito presidente da CPI. O deputado André Figueiredo (PDT-CE), líder do PDT, será vice-presidente. Os primeiros convocados pela CPI serão definidos na próxima terça (23).

"Este caso veio à tona por conta de um jogo da série B, mas já tomou proporções bem maiores", disse Arcoverde. "Isso tem que ser esclarecido e os responsáveis severamente punidos. A CPI é oportuna e surge como instrumento que facilitará a investigação desses fatos."

A lista de integrantes da CPI inclui ainda os deputados federais Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ), ex-presidente do Flamengo, e Maurício do Vôlei (PL-MG), ex-jogador da seleção brasileira de vôlei. A comissão é formada por 34 titulares e 34 suplentes.

Nesta quarta, a Câmara também instalou as CPIs a do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a das Lojas Americanas. As três comissões se somam à CPI mista do 8 de janeiro, que já foi lida, mas ainda não tem data para ser instalada.

Os principais núcleos do esquema das apostas:

- Os apostadores: eram cinco pessoas que faziam as apostas -seguindo o que foi combinado com jogadores- e coletavam os ganhos

- Os investidores: três integrantes que bancavam o esquema

- Os intermediadores: eram responsáveis por encontrar e cooptar os jogadores

Fonte: MP-GO