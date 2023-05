SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniele Hypolito falou sobre seu período internada e a expectativa pela alta. A ginasta compartilhou com seus seguidores seu estado de saúde. Ela disse que estava bem inchada devido aos corticoides que ela tem tomado por causa das dores de cabeça.

Daniele está internada há quase um mês devido a uma pansinusite, uma sinusite crônica, em que todos os seios paranasais da face ficam inflamados.

A atleta contou que seu maior desejo é sair 130% do hospital e poder voltar a sua rotina normal e aos seus projetos. O desabafo foi feito em seus stories nesta quarta-feira (17).

Apesar disso, ela reforçou a importância de cuidar da sua saúde, pois "sem saúde a gente não chega a lugar nenhum".

"A gente precisa, sim, priorizar nossa saúde. Porque sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Mas já está passando, daqui a pouco eu estou de volta. É só para compartilhar com vocês um pouquinho do que tem acontecido aqui no hospital", afirmou Daniele Hypólito.