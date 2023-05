SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude rescindiu o contrato de Gabriel Tota, um dos jogadores investigados por suspeita de manipulação de resultados. O clube gaúcho anunciou nesta quarta-feira (17) o desligamento do meio-campista de 21 anos. O comunicado foi feito pelas redes sociais.

A rescisão ocorreu dois dias após Gabriel Tota ser devolvido pelo Ypiranga. O jogador foi emprestado em abril, atuou por dois jogos e teve o vínculo encerrado com a equipe na segunda-feira (15).

Ele foi contratado pelo Juventude em 2022, após se destacar na Copinha pelo Mirassol. Foram 13 jogos e um gol marcado pelo clube, segundo dados da plataforma Ogol.

Gabriel Tota está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Ele é um dos suspeitos de ter participado no esquema de manipulação de resultados das Séries A e B do Brasileirão de 2022. Ele atuava pelo Juventude na época dos fatos e tinha salário de R$ 12 mil.

O meia teria recebido R$ 70 mil para intermediar acordos com outros jogadores do Juventude, mas diz que não se lembra das transferências e nega envolvimento no caso. Tota se tornou réu sob acusação de manipulação de evento esportivo.