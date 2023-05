SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, nesta quarta-feira (17), na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Raphael Veiga, de pênalti, Bruno Tabata e Richard Ríos marcaram os gols do confronto no Allianz Parque.

O pênalti sofrido por Rony, e que ajudou o Palmeiras a abrir o placar, foi bastante contestado pelos jogadores do Fortaleza.

Com o 3 x 0, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta para se classificar. Um triunfo por três tentos de vantagem do Fortaleza levará a decisão para os pênaltis.

O duelo de volta entre Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil será disputado no dia 31 de maio, no Castelão, às 19h.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (20), quando enfrenta o Santos, às 21h (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, mas às 18h30, o Fortaleza vai até Minas Gerais encarar o América-MG. Ambos os jogos valem pela sétima rodada do Brasileirão.

Com a vitória, Palmeiras chegou à sua maior sequência invicta na história do Allianz Parque, com 29 jogos. A última derrota se deu para o Athletico-PR, no Brasileirão de 2022, em julho do ano passado.

O JOGO

O Palmeiras controlou as ações do primeiro tempo no Allianz Parque desde os primeiros minutos. Apesar de não fazer uma grande pressão, o Alviverde abriu 2 a 0 ainda no começo do duelo.

Com a vantagem no placar, o time comandado por Abel Ferreira passou a jogar mais tranquilo. Com linha baixa, o Palmeiras incomodou o Fortaleza, que não conseguiu arrumar soluções para furar o bloqueio.

O jogo voltou mais equilibrado no segundo tempo. O Palmeiras deixou o Fortaleza com a posse de bola e ficou esperando um erro do adversário para sair em contra-ataque.

Com as mexidas de Abel Ferreira, o Palmeiras conseguiu encaixar alguns contra-ataques, principalmente com Luís Guilherme. Apesar dos erros no momento de finalização, o Verdão conseguiu fechar o placar e encaminhar a classificação com Richard Ríos, que marcou o seu primeiro gol pela equipe.

LANCES E GOLS

1 x 0 - O Palmeiras saiu na frente com gol de pênalti. Rony desarmou Caio Alexandre na área e caiu após ser tocado pelo adversário. Com a penalidade marcada, Raphael Veiga bateu no meio e abriu o placar.

2 x 0 - O segundo gol do Palmeiras veio logo em seguida. Em cobrança de escanteio, Gómez cabeceou, e João Ricardo espalmou. Na sobra, Tabata completou, o goleiro adversário chegou a fazer nova defesa, mas a bola já havia ultrapassado a linha.

Weverton! - A primeira boa chance do Fortaleza veio no segundo tempo. De longe, Zanocelo soltou o pé no meio do gol. Weverton, com uma das mãos mandou para escanteio.

Na trave - Em contra-ataque rápido, Rony recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Raphael Veiga. O camisa 23 tirou de João Ricardo, mas viu a bola bater na trave.

3 x 0 - Richard Ríos marcou o seu primeiro gol pelo Palmeiras no final do jogo. Em troca de passes, a bola chegou até o colombiano dentro da área. Ele teve calma, deixou um defensor para trás e bateu no cantinho. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Errou! - Moisés teve a chance de diminuir o prejuízo para o Fortaleza nos acréscimos. Contudo, ao tentar aproveitar uma bola alta na área, mandou um voleio por cima do gol defendido por Weverton.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Breno Lopes); Bruno Tabata (Luís Guilherme), Dudu (Richard Ríos) e Rony (Rafael Navarro). T.: Abel Ferreira

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim (Dudu); Zanocelo (Zé Welison), Caio Alexandre e Hércules (Pochettino); Yago Pikachu (Calebe), Romarinho (Moisés) e Lucero. T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Tinga (FOR)

Gols: Raphael Veiga, aos 10min, e Bruno Tabata, aos 17min do primeiro tempo, e Richard Ríos, aos 42min do segundo tempo