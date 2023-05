SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), na Ilha do Retiro, e ficou mais próximo da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Luciano e Marcos Paulos marcaram os gols do duelo, aos 26 e aos 43 minutos do segundo tempo, respectivamente. A dupla saiu do banco de reservas e definiu o resultado.

O goleiro Rafael foi outro destaque do confronto. Ele foi muito acionado na primeira etapa e evitou que o São Paulo fosse vazado.

O Sport teve Fabinho expulso na segunda etapa. O jogador levou dois amarelos em seis minutos e deixou a equipe da casa com um a menos na reta final.

A partida de volta está marcada para o dia 1º de junho, no Morumbi, às 19h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor entra em campo pelo Brasileirão e pela Sul-Americana, enquanto o Leão tem compromissos pela Série B.

O JOGO

O São Paulo controlou a posse, mas pouco conseguiu criar no primeiro tempo. O time visitante explorou as laterais do campo e pressionou a saída de bola do adversário, mas encontrou dificuldade na conclusão das jogadas.

Já o Sport foi mais incisivo e teve as principais chances antes do intervalo. Recuado, mas agressivo em contra-ataques e comandado por Vagner Love, o time da casa levou perigo principalmente em jogadas de bola parada.

Dorival mexeu na equipe na segunda etapa e as substituições surtiram efeito. O primeiro gol do São Paulo saiu cinco minutos epois da entrada da dupla Luciano e Marcos Paulo.

O Tricolor segue invicto sob o comando de Dorival Júnior. A equipe teve quatro triunfos e quatro empates com o treinador.

O Leão, por sua vez, perdeu a primeira seu estádio em 2023. O time estava 100% na Ilha do Retino no ano -foram 17 vitórias seguidas no local.

GOLS E DESTAQUES

Rafael salva. Aos 13 minutos de jogo, o Sport saiu em contra-ataque e a bola sobrou para Edinho pela direita, que fez o cruzamento. Fabinho apareceu sozinho e cabeceou da pequena área, mas Rafael, no reflexo, impediu que o placar fosse inaugurado.

Nestor responde. Aos 22min, Nestor arrancou pela esquerda, avançou até a entrada da parea e bateu rasteiro. A bola desviou em Thyere e foi no contrapé do goleiro, mas acabou saindo rente à trave

Rafael quase complica. Aos 29min, Rafael foi afastar com um chutão e acabou pegando em Love. A bola ficou com Jorginho, que arricou de longe, mas o goleiro são-paulino conseguiu se recompor e defendeu.

Love ensaia pintura. Aos 30min, Vagner Love recebeu na intermediária, fez fila na defesa do São Paulo bateu cruzado da entrada da área. Rafael se esticou e conseguiu mandar para escanteio.

Calleri travado. Aos 43min, Nestor achou um passe para Calleri na grande área. O camisa 9 girou sobre Thyere e saiu diante de Renan, mas foi bloqueado no momento da finalização e não conseguiu aproveitar a sua primeira e única oportunidade.

1x0. Aos 26min do segundo tempo, Marcos Paulo recebeu na entrada da área e tirou um passe de letra da cartola para acionar Luciano. O camisa 10 deu um carrinho e conseguiu empurrar para o fundo da rede.

2x0. Aos 43min, Gabriel Neves lançou Calleri na área, que cruzou para trás. Marcos Paulo conseguiu ganhar da marcação na disputa e finalizou rasteiro para ampliar.

FICHA TÉCNICA

Sport 0 x 2 São Paulo

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Nestor, Michel Araujo (Gabriel Neves), Wellington Rato (Luciano) e Alisson (Marcos Paulo); Calleri. T.: Dorival Júnior

SPORT

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique, Jorginho; Luciano Juba, Edinho (Wanderson) e Vagner Love. T.: Enderson Moreira

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gols: Luciano, aos 26min, e Marcos Paulo, aos 43min do segundo tempo

Cartões amarelos: Jorginho, Beraldo, Fabinho (Sport); Nestor, Rafinha (São Paulo)

Cartão vermelho: Fabinho