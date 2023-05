Sinal de alerta ligado! O Tupynambás perdeu mais uma e se afundou ainda mais na última colocação do Campeonato Mineiro. Em partida realizada na tarde desta quarta (17) no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Baeta perdeu para o Betim por 3 a 2. Com a derrota, o clube juiz-forano amarga a última posição na classificação da competição com apenas um ponto conquistado em cinco partidas, são quatro derrotas e um empate.

O JOGO

A bola mal rolou e o Betim saiu na frente, com 1 minuto de jogo em um gol contra de Thuram após cobrança de escanteio. A equipe visitante foi pra cima do Baeta e perdeu duas chances de aumentar o placar após a bola bater na trave, tudo isso em menos de 5 minutos. Aos 6 minutos, Deyvid recebeu na área e finalizou na saída do goleiro Thulio, empatando a partida. As duas equipes tiveram chances de desempatar o jogo, enquanto o Betim parava nas mãos de Juliano, o Baeta não conseguia finalizar bem. Até que aos 28 minutos do primeiro tempo depois de uma cobrança de falta, Thulio espalmou para o meio da área e Jhon Jhon virou para o Tupynambás.

Parecia que a primeira vitória poderia chegar, mas no segundo tempo aos 24 minutos veio um balde de água fria com o empate do Betim. Luís Felipe subiu sozinho na área após cobrança de falta de Daniel Costa e cabeceou para o fundo da rede. O Baeta bem que tentou, mas com o elenco limitado não conseguia levar muito perigo para o Betim, que em um contra ataque mortal virou a partida aos 36 minutos com camisa 10 Daniel Costa, que recebeu na área, tirou o zagueiro e marcou um belo gol, coroando sua atuação na partida.

Ao fim do jogo, Wanderley Tavares, integrante da equipe técnica que comandou o time, analisou. "Criamos uma estratégia de jogo e logo no primeiro minuto fomos surpreendidos, infelizmente acontece no futebol e saio com um sentimento de frustação hoje, mas o time se entregou muito em campo e agora é levantar a cabeça. Temos mais seis jogos pela frente e enfrentamos a equipe de maior investimento do campeonato e uma das equipes cotadas para o acesso, e jogamos de igual pra igual. Infelizmente tínhamos que vencer a partida hoje, mas a vitória não veio. Agora vamos trabalhar, levantar a moral dos atletas e precisamos pontuar fora de casa de qualquer jeito".

O próximo desafio do Baeta é contra o Itabirito no dia 24 de maio às 15h no Estádio Coronel Afonso de Moura Castro em Itabirito. O time ocupa, até o momento, a 8ª posição da competição com 5 pontos.

FICHA TÉCNICA

TUPYNAMBÁS

Juliano, Adson, Thuram, Filipe Alves, Patrick Gama (Espeto Jr), Mogango (Cassio), Felipe Souza (PK), Jhon Jhon (Marlon), Alisson, Lucas Cordeiro (Marcelinho), Reis. Auxiliar Técnico: Wanderley Tavares

BETIM

Thulio, Lucas Ferrón, Breno Cezar (Luizão), Luís Felipe, Vinício, Joseph, Marcos V. (Levi), Daniel Costa, Cesinha (Sabino), Luan (Diego), Flávio (Mucuri). Técnico: Ricardo Drubscky

Gols: Thuram (GC) 1' 1T | Reis (Tupynambás) 6' 1T | Jhon Jhon (Tupynambás) 28' 1T | Luís Felipe (Betim) 24' 2T | Daniel Costa (Betim) 36' 2T

Cartões Amarelos: Reis (Tupynambás) 29' 1T | Cesinha (Betim) 38' 1T | Filipe (Betim) 2' 2T | Mogango (Tupynambás) 9' 2T | Sabino (Betim) 30' 2T | Espeto Jr (Tupynambás) 51' 2T

Árbitro: Christian Robert de Oliveira

Árbitro Assistente 1: Rodney Faria Lima

Árbitro Assistente 2: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo

Quarto Árbitro: Taitson José de Oliveira

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio - Juiz de Fora/MG

Hora: 15H30

Marcelo Costa/Tupynambás - Baeta perde, se complica e amarga última colocação no Campeonato Mineiro

